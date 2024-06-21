Планшет Lenovo Tab Plus з 11,5-дюймовим дисплеєм та MediaTek G99 коштує 12 999 грн.21.06.24
Компанія Lenovo представила на українському ринку новий планшет Lenovo Tab Plus, орієнтований на шанувальників мультимедійного контенту.
Планшет оснащений 11,5-дюймовим дисплеєм LCD з роздільною здатністю 2K (2000×1200 пікселів), частотою оновлення 90 Гц і максимальною яскравістю 400 нит. Для створення якісного звуку пристрій обладнаний вісьмома динаміками JBL з підтримкою Dolby Atmos, загальною потужністю 26 Вт. Динаміки (4 матричні та 4 вуфери) розташовані в чотирьох частинах корпусу і забезпечують об’єм звуку в 22 куб. див. При використанні навушників звук передається як 24 біт / 96 кГц, для них передбачено роз’єм 3,5 мм. Планшет також може функціонувати як Bluetooth-динамік для відтворення аудіо з інших пристроїв.
Lenovo Tab Plus оснащений вбудованою підставкою, що дозволяє регулювати кут нахилу до 175 градусів, що забезпечує зручність перегляду контенту. Апаратна платформа заснована на чіпі MediaTek G99, має 8 ГБ оперативної пам’яті та варіанти вбудованого сховища на 128 чи 256 ГБ, з можливістю розширення через MicroSD. Пристрій працює під керуванням Android 14. Виробник обіцяє оновлення ОС протягом 2 років та оновлення безпеки до червня 2028 року.
Планшет оснащений одиночними 8-мегапіксельними камерами на передній та задній панелях, причому задня камера має автофокус. Підтримуються модулі Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.2, а також є акселерометр, гіроскоп, датчик освітлення та роз’єм USB Type-C 2.0 для заряджання та передачі цифрового звуку.
Батарея ємністю 8600 мАч забезпечує до 12 годин потокового відтворення контенту та підтримує швидку зарядку потужністю 45 Вт, що дозволяє повністю зарядити пристрій за 90 хвилин. Габарити планшета складають 268,3 174,25 7,77 мм (виступ 13,58 мм) при вазі 650 г (з підставкою).
Планшет Lenovo Tab Plus можна придбати в Україні з липня за ціною від 12 999 грн.
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