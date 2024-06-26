Планшет Lenovo Tab K11 LTE с Mediatek Helio G88 и поддержкой 4G стоит $250

Компания Lenovo представила новый планшет K-серии под названием Lenovo Tab K11 LTE. Устройство оснащено 11-дюймовым дисплеем с разрешением 1920×1200 пикселей и яркостью 400 нит, совместимым с Lenovo Tab Pen Plus для удобного использования пера. Планшет работает на процессоре MediaTek Helio G88 с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

В составе Lenovo Tab K11 LTE также присутствует аккумуляторная батарея на 7040 мАч, поддерживающая зарядку мощностью 15 Вт. Устройство оборудовано четырьмя динамиками с технологией Dolby Atmos для улучшенного звучания, а также имеет две камеры: основная на 8 МП и фронтальная также на 8 МП.

Планшет поддерживает работу с сетями 4G благодаря встроенному модему и функционирует на операционной системе Android 14. Lenovo Tab K11 LTE уже доступен для приобретения в США по цене около $250.