Планшет Lenovo Tab K11 LTE з Mediatek Helio G88 та підтримкою 4G коштує $250

Компанія Lenovo представила новий планшет K-серії під назвою Lenovo Tab K11 LTE. Пристрій оснащений 11-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 1920х1200 пікселів і яскравістю 400 нит, сумісним з Lenovo Tab Pen Plus для зручного використання пера. Планшет працює на процесорі MediaTek Helio G88 з 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ вбудованої пам’яті.

У складі Lenovo Tab K11 LTE також є акумуляторна батарея на 7040 мАг, що підтримує зарядку потужністю 15 Вт. Пристрій обладнаний чотирма динаміками з технологією Dolby Atmos для покращеного звучання, а також має дві камери: основна на 8 МП та фронтальна також на 8 МП.

Планшет підтримує роботу з мережами 4G завдяки вбудованому модему та функціонує на операційній системі Android 14. Lenovo Tab K11 LTE вже доступний для придбання у США за ціною близько $250.