Первый в Европе ноутбук с видеокартой Nvidia RTX 5090 и AMD Ryzen 9 9955HX3D стоит €3860

Компания Dream Machines, которая занимается продажей ноутбуков китайских производителей под собственной маркой, начала приём предварительных заказов на устройства с новейшими видеокартами NVIDIA RTX 50 и процессорами от AMD и Intel.

Для покупателей доступны различные конфигурации, включая модели с процессором Ryzen 9 9955HX3D, который оснащён дополнительным кэш-памятью 3D V-Cache. Такой ноутбук, укомплектованный графическим ускорителем RTX 5090, предлагается по цене от 3860 евро. Также доступны варианты с другими видеокартами линейки RTX 50.

Конфигурация с Ryzen 9 9955HX3D и RTX 5070 Ti обойдётся минимум в 2530 евро. В модельном ряду также представлены ноутбуки на базе процессоров Intel, включая флагманский Core Ultra 9 275HX, а также решения на базе чипов предыдущих поколений.

Компания AMD ранее представила три процессора семейства Zen 5 Fire Range: 16-ядерные 9955HX и 9955HX3D, а также 12-ядерный 9855HX. Ожидается, что ноутбуки с этими чипами появятся в первой половине 2025 года, однако точные сроки выхода пока не названы. NVIDIA, в свою очередь, подтвердила, что поставки ноутбуков с видеокартами RTX 50 начнутся в марте. Dream Machines пока не указывает конкретную дату начала отгрузок, отмечая лишь, что доставка станет доступной позже.