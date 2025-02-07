Перший у Європі ноутбук з відеокартою Nvidia RTX 5090 та AMD Ryzen 9 9955HX3D коштує €386007.02.25
Компанія Dream Machines, яка займається продажем ноутбуків китайських виробників під власною маркою, розпочала прийом попередніх замовлень на пристрої з новітніми відеокартами NVIDIA RTX 50 та процесорами від AMD та Intel.
Для покупців доступні різні конфігурації, включаючи моделі із процесором Ryzen 9 9955HX3D, який оснащений додатковою кеш-пам’яттю 3D V-Cache. Такий ноутбук укомплектований графічним прискорювачем RTX 5090 пропонується за ціною від 3860 євро. Також є варіанти з іншими відеокартами лінійки RTX 50.
Конфігурація з Ryzen 9 9955HX3D та RTX 5070 Ti обійдеться мінімум у 2530 євро. У модельному ряду представлені ноутбуки на базі процесорів Intel, включаючи флагманський Core Ultra 9 275HX, а також рішення на базі чіпів попередніх поколінь.
Компанія AMD раніше представила три процесори сімейства Zen 5 Fire Range: 16-ядерні 9955HX та 9955HX3D, а також 12-ядерний 9855HX. Очікується, що ноутбуки з цими чіпами з’являться у першій половині 2025 року, проте точні терміни виходу поки що не названі. NVIDIA, у свою чергу, підтвердила, що постачання ноутбуків з відеокартами RTX 50 розпочнуться у березні. Dream Machines поки не вказує конкретну дату початку відвантажень, зазначаючи лише, що доставка стане доступною пізніше.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Купити смартфон Poco X7 Pro стало можливим нещодавно. Як з’ясувалося, це досить цікавий апарат бренду з хорошим процесором, достатнім об’ємом пам’яті, захистом корпусу та оптичною стабілізацією камери. Але є й нюанси. Подивимося, як вони впливають на досвід використання
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): багато
Огляд ноутбуку Asus Zenbook S 16 (UM5606): нова хвиля
В Україні показали месенджер Bridge – альтернативу Телеграму месенджер розробка
Ідея створення месенджера Bridge з’явилася влітку 2024 року, коли через проблеми з енергопостачанням та слабким інтернетом користувачі зіткнулися з труднощами в комунікації.
Aston Martin знову в “24 години Ле-Мана” з Valkyrie LMH на V12 автомобіль спорт
Aston Martin представив новий гіперкар Valkyrie LMH, який у 2025 році візьме участь у гонці «24 години Ле-Мана». Цей крок стане першою спробою британського автовиробника здобути перемогу в загальному заліку
В Україні показали месенджер Bridge – альтернативу Телеграму
Aston Martin знову в “24 години Ле-Мана” з Valkyrie LMH на V12
Перший у Європі ноутбук з відеокартою Nvidia RTX 5090 та AMD Ryzen 9 9955HX3D коштує €3860
Spotify отримала рекордний дохід у 2024 році
Manli GeForce RTX 5080 представила відеокарту з голосовим керуванням
Samsung Galaxy S24 Ultra виявився єдиним Android-флагманом серед топ-10 смартфонів 2024 року, що продаються.
lifecell запустив тариф з безлімітним інтернетом для MNP-абонентів
CapacMouse Pro – мініатюрна комп’ютерна мишка-брелок
Galax випустила Nvidia GeForce RTX 5080 з ірокезом