Перший у Європі ноутбук з відеокартою Nvidia RTX 5090 та AMD Ryzen 9 9955HX3D коштує €3860

Компанія Dream Machines, яка займається продажем ноутбуків китайських виробників під власною маркою, розпочала прийом попередніх замовлень на пристрої з новітніми відеокартами NVIDIA RTX 50 та процесорами від AMD та Intel.

Для покупців доступні різні конфігурації, включаючи моделі із процесором Ryzen 9 9955HX3D, який оснащений додатковою кеш-пам’яттю 3D V-Cache. Такий ноутбук укомплектований графічним прискорювачем RTX 5090 пропонується за ціною від 3860 євро. Також є варіанти з іншими відеокартами лінійки RTX 50.

Конфігурація з Ryzen 9 9955HX3D та RTX 5070 Ti обійдеться мінімум у 2530 євро. У модельному ряду представлені ноутбуки на базі процесорів Intel, включаючи флагманський Core Ultra 9 275HX, а також рішення на базі чіпів попередніх поколінь.

Компанія AMD раніше представила три процесори сімейства Zen 5 Fire Range: 16-ядерні 9955HX та 9955HX3D, а також 12-ядерний 9855HX. Очікується, що ноутбуки з цими чіпами з’являться у першій половині 2025 року, проте точні терміни виходу поки що не названі. NVIDIA, у свою чергу, підтвердила, що постачання ноутбуків з відеокартами RTX 50 розпочнуться у березні. Dream Machines поки не вказує конкретну дату початку відвантажень, зазначаючи лише, що доставка стане доступною пізніше.