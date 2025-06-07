Первый биологический ПК от Cortical Labs имеет живые человеческие нейроны и кремниевый чип07.06.25
Австралийская биотехнологическая компания Cortical Labs начала поставки CL1 — устройства, которое в компании называют первым в мире коммерчески доступным биологическим компьютером. Платформа сочетает выращенные в лаборатории человеческие нейроны с кремниевым чипом и способна обрабатывать информацию с задержкой менее одной миллисекунды.
CL1 предназначен прежде всего для исследований в области нейронаук и биотехнологий, включая моделирование заболеваний и тестирование лекарств. Внутри устройства — 800 000 нейронов, перепрограммированных из клеток кожи или крови взрослых доноров. Они сохраняют жизнеспособность до полугода и поддерживаются встроенной системой жизнеобеспечения, которая контролирует температуру, фильтрует отходы, подаёт питательные вещества и следит за химическим балансом.
Нейроны реагируют на электрические сигналы в реальном времени, адаптируются к ним и демонстрируют элементы обучения при каждом взаимодействии. «Мы подаём импульсы, соответствующие информационным битам, фиксируем реакцию, и затем записываем новые данные — всё это происходит с циклом меньше миллисекунды», — объясняет научный директор Cortical Labs Бретт Каган.
CL1 потребляет от 850 до 1000 ватт, что значительно ниже, чем у систем, обслуживающих задачи ИИ в дата-центрах. Один экземпляр CL1 стоит $35 000, но при заказе стойки из 30 устройств цена снижается до $20 000 за штуку. Также доступна удалённая подписка на «мокрый» сервис — wetware-as-a-service — по $300 в неделю за доступ к живой культуре.
Cortical Labs сообщает о высоком интересе со стороны научных институтов и биотех-компаний. Возможные применения — тестирование препаратов от эпилепсии, болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных состояний. В одном из недавних исследований на CL1 удалось восстановить способность к обучению в нейронной культуре, смоделировавшей эпилепсию, с помощью противоэпилептических соединений.
Кроме медицинских проектов, компания рассматривает партнёрства в области нейровычислений, ускорения ИИ, а также нестандартных направлений — например, майнинга криптовалют. По словам представителей Cortical Labs, к ним обращались представители индустрии музыки и медиа с идеями объединения биовычеслений и искусства. Одна из концепций включала подключение нейронов умершего композитора к системе, но этот проект не был реализован.
Технология CL1 выросла из прототипа DishBrain, в котором нейроны научились играть в Pong, адаптируясь к игре за считаные минуты. В исследовании 2022 года, опубликованном в Neuron, сообщалось, что такие биосети могут показывать эффективность и гибкость, превосходящие некоторые алгоритмы глубокого обучения.
Стартап подчёркивает, что использование CL1 требует институционального этического одобрения и наличия специализированных лабораторных условий. В перспективе Cortical Labs планирует создать полноценный «биоинженерный интеллект», способный превзойти как традиционные нейросети, так и кремниевые системы.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Ajax IndoorCam – камера для видеонаблюдения в помещениях. Это универсальное решение для дома и офиса, граничащее между домашним и профессиональным сегментом. Расскажем подробнее
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Первый биологический ПК от Cortical Labs имеет живые человеческие нейроны и кремниевый чип компьютер медицина стартап
CL1 предназначен прежде всего для исследований в области нейронаук и биотехнологий, включая моделирование заболеваний и тестирование лекарств.
Смартфоны Северной Кореи заменяют обращение на «товарищ» и делают скриншот экрана каждые 5 минут смартфон
Журналисты BBC опубликовали видеообзор смартфона, который был вывезен контрабандой из Северной Кореи
Первый биологический ПК от Cortical Labs имеет живые человеческие нейроны и кремниевый чип
Смартфоны Северной Кореи заменяют обращение на «товарищ» и делают скриншот экрана каждые 5 минут
ChatGPT получил интеграцию с Google Drive и Dropbox
Microsoft добавит отдельную кнопку сброса устройства в Windows
Новый Nissan Leaf в 3м поколении стал кроссовером
Компактная цифровая камера Lenovo C55 поддерживает запись в 4K
Adobe Photoshop вышел на Android
Samsung удалит неактивные аккаунты 31 июля 2025 года
Microsoft стандартизирует порты USB Type-C на компьютерах с Windows
Уже 40 % игроков Steam используют ПК на AMD
ИИ Gemini будет резюмировать видео в Google Drive