Периферия для ПК от ASUS Republic of Gamers в белом цвете. Что выбрать?18.06.24
Обычно белый цвет считается требующим дополнительного ухода, чистки и вообще менее универсальным. Но стоит один раз взглянуть на то, как выглядит игровое место, укомплектованное белой периферией, чтобы раз и навсегда влюбиться именно в такое исполнение. Сегодня мы посмотрим, что Republic of Gamers предлагает для поклонников white edition.
Мышь ROG Keris II WL ACE white предлагает геймерам оптический сенсор ROG AimPoint Pro с разрешением 42 000 точек на дюйм, оптические переключатели ROG, беспроводную технологию ROG SpeedNova и функцию ROG Polling Rate Booster, что увеличивает частоту Гц в проводном режиме.
Игровая поверхность ROG Moonstone ACE L WHT может показаться необычной на первый взгляд из-за того, что выполнена из закаленного стекла. Однако в процессе использования она отлично демонстрирует свои преимущества для идеально быстрых движений мышкой в игре.
Клавиатура ROG Falchion RX Low Profile выступает образцом стиля и функциональности без компромиссов. Дополнительные элементы управления для компенсации компактных размеров и фирменные оптические низкопрофильные свечи создают продукт, фактически не имеющий аналогов на рынке.
Гарнитура ROG Cetra True Wireless Speed Nova WHT станет идеальным вариантом для геймеров, которые не ограничиваются ПК, а любят мобильный гейминг. Снабженная фирменной технологией ROG Speednova для минимизации задержки и экономии заряда батареи, эта гарнитура однозначно станет фаворитом геймеров.
Микрофон ROG Carnyx white обеспечит точную передачу голоса благодаря 25-мм конденсаторному капсюлю студийного уровня, частоте дискретизации 192 кГц/24 бита, фильтру высоких частот и встроенному поп-фильтру. Он не только будет идеально выглядеть в кадре, но и обеспечит отличное качество звука.
Идеально завершит игровое место кресло ROG Chariot X Core white. Оригинальный бело-серый цвет, регулируемый подголовник из пены высокой плотности, поясничная поддержка из пены с эффектом памяти, широкое сиденье, 4D-подлокотники и прочная полиуретановая кожа премиум-класса создают все необходимое для незабываемого игрового опыта.
Всю эту периферию прямо сейчас можно купить со скидкой, так что если вы еще ждали знака покупать ли себе новенький гаджет — вот он.
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Пока что Android Auto это по большей части про комфорт и безопасность использования данных со смартфона во время вождения. Но может ли развлекательная система авто стать более полезной?
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
Обзор электровелосипеда Acer eUrban eBike R: едем сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): в двух мирах
Почему стоит покупать прошлогодние бу смартфоны-флагманы?
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): полный расклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: оба два
Обзор смартфона Oppo Reno 11F: батарея — огонь
Обзор монитора Acer Predator X27U: Ахиллес?
Обзор умных часов BlackView W60: месяц в защите
Наушники Sony WH-1000XM5: звук вне времени
Вселенная Fallout в 2024 году: от игр к сериалу
Периферия для ПК от ASUS Republic of Gamers в белом цвете. Что выбрать?ASUS Republic of Gamers КОММЕРЧЕСКОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Расскажем, что бренд Republic of Gamers от ASUS предлагает для поклонников периферии для ПК в white edition.
В WhatsApp теперь одновременно могут общаться до 32-х человек и вести совместный просмотр видеоWhatsApp мессенджер обновление
Кроме того, WhatsApp перешел на кодек MLow для более четкого звучания звонков, улучшения шумоподавления и подавления эха.