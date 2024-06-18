Периферия для ПК от ASUS Republic of Gamers в белом цвете. Что выбрать?

Обычно белый цвет считается требующим дополнительного ухода, чистки и вообще менее универсальным. Но стоит один раз взглянуть на то, как выглядит игровое место, укомплектованное белой периферией, чтобы раз и навсегда влюбиться именно в такое исполнение. Сегодня мы посмотрим, что Republic of Gamers предлагает для поклонников white edition.

Мышь ROG Keris II WL ACE white предлагает геймерам оптический сенсор ROG AimPoint Pro с разрешением 42 000 точек на дюйм, оптические переключатели ROG, беспроводную технологию ROG SpeedNova и функцию ROG Polling Rate Booster, что увеличивает частоту Гц в проводном режиме.

Игровая поверхность ROG Moonstone ACE L WHT может показаться необычной на первый взгляд из-за того, что выполнена из закаленного стекла. Однако в процессе использования она отлично демонстрирует свои преимущества для идеально быстрых движений мышкой в ​​игре.

Клавиатура ROG Falchion RX Low Profile выступает образцом стиля и функциональности без компромиссов. Дополнительные элементы управления для компенсации компактных размеров и фирменные оптические низкопрофильные свечи создают продукт, фактически не имеющий аналогов на рынке.

Гарнитура ROG Cetra True Wireless Speed ​​Nova WHT станет идеальным вариантом для геймеров, которые не ограничиваются ПК, а любят мобильный гейминг. Снабженная фирменной технологией ROG Speednova для минимизации задержки и экономии заряда батареи, эта гарнитура однозначно станет фаворитом геймеров.

Микрофон ROG Carnyx white обеспечит точную передачу голоса благодаря 25-мм конденсаторному капсюлю студийного уровня, частоте дискретизации 192 кГц/24 бита, фильтру высоких частот и встроенному поп-фильтру. Он не только будет идеально выглядеть в кадре, но и обеспечит отличное качество звука.

Идеально завершит игровое место кресло ROG Chariot X Core white. Оригинальный бело-серый цвет, регулируемый подголовник из пены высокой плотности, поясничная поддержка из пены с эффектом памяти, широкое сиденье, 4D-подлокотники и прочная полиуретановая кожа премиум-класса создают все необходимое для незабываемого игрового опыта.

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