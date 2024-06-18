Периферія для ПК від ASUS Republic of Gamers у білому кольорі. Що вибрати?18.06.24
Зазвичай білий колір вважається таким, що вимагає додаткового догляду, чищення і взагалі менш універсальним. Але варто один раз подивитись на те, як виглядає ігрове місце, укомплектоване білою периферією, щоби раз і назавжди закохатися саме в таке виконання. Сьогодні ми подивимося, що Republic of Gamers пропонує шанувальникам white edition.
Миша ROG Keris II WL ACE white пропонує геймерам оптичний сенсор ROG AimPoint Pro з роздільною здатністю 42 000 пікселів на дюйм, оптичні перемикачі ROG, бездротову технологію ROG SpeedNova і функцію ROG Polling Rate Booster, що збільшує частоту Гц.
Ігрова поверхня ROG Moonstone ACE L WHT може здатися незвичайною на перший погляд через те, що виконана із загартованого скла. Однак у процесі використання вона чудово демонструє свої переваги для ідеально швидких рухів мишкою у грі.
Клавіатура ROG Falchion RX Low Profile виступає взірцем стилю та функціональності без компромісів. Додаткові елементи керування для компенсації компактних розмірів та фірмові оптичні низькопрофільні свічки створюють продукт, що фактично не має аналогів на ринку.
Гарнітура ROG Cetra True Wireless Speed Nova WHT стане ідеальним варіантом для геймерів, які не обмежуються ПК, а люблять мобільний геймінг. Забезпечена фірмовою технологією ROG Speednova для мінімізації затримки та економії заряду батареї, ця гарнітура однозначно стане фаворитом геймерів.
Мікрофон ROG Carnyx white забезпечить точну передачу голосу завдяки 25-мм конденсаторному капсулю студійного рівня, частоті дискретизації 192 кГц/24 біта, фільтру високих частот та вбудованому поп-фільтру. Він не тільки ідеально виглядатиме в кадрі, але й забезпечить відмінну якість звуку.
Ідеально завершить ігрове місце крісло ROG Chariot X Core white. Оригінальний біло-сірий колір, підголовник з піни високої щільності, поперекова підтримка з піни з ефектом пам’яті, широке сидіння, 4D-підлокітники і міцна поліуретанова шкіра преміум-класу створюють все необхідне для незабутнього ігрового досвіду.
Всю цю периферію прямо зараз можна купити зі знижкою, так що якщо ви ще чекали на знак купувати чи собі новенький гаджет – ось він.
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Периферія для ПК від ASUS Republic of Gamers у білому кольорі. Що вибрати?ASUS Republic of Gamers КОМЕРЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ
Розкажемо, що бренд Republic of Gamers від ASUS пропонує шанувальникам периферії для ПК у white edition.
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