Патч для STALKER 2: Heart of Chornobyl с исправлениями выйдет уже на этой неделе25.11.24
Студия GSC Game World анонсировала первый пострелизный патч для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, который выйдет на следующей неделе для ПК C и Xbox. Несмотря на теплый прием, игра столкнулась с рядом технических проблем, которые разработчики активно устраняют.
Обновление коснется всех аспектов игры. Будут исправлены баги, вызывающие вылеты, зависания и блокировки прохождения заданий. Улучшения коснутся поведения NPC, корректного отображения маркеров и уведомлений, а также стабильности визуальных эффектов. Исправят графические проблемы, связанные с анимацией персонажей, и переработают некоторые сюжетные элементы. Кроме того, будут скорректированы параметры стоимости модифицированного оружия и поведение NPC во время Выброса.
Разработчики также пообещали в будущих патчах решить проблемы с управлением на геймпадах и доработать систему A-Life 2.0, отвечающую за динамические события в Зоне. Это обновление станет первым шагом в улучшении пользовательского опыта и устранении проблем, отмеченных игроками и экспертами.
Украинская студия GSC Game World добилась впечатляющего успеха с игрой S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, которая за первые два дня после релиза, 20 ноября, разошлась тиражом в 1 миллион копий. Это достижение становится ещё значительнее, учитывая, что игра доступна в сервисе Game Pass, что существенно увеличивает общее число игроков, исследующих Зону.
Популярность на Twitch
В день выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 стал самой популярной игрой на Twitch:
- На пике раздел игры собрал 416,4 тыс. зрителей, заняв пятое место среди всех игровых релизов 2024 года.
- Трансляции игры за день сгенерировали около 2,65 миллиона часов просмотра.
- Большинство зрителей следили за стримами на английском и русском языках (по 32,3% от общего числа). Украинские стримы составили 9,2% зрителей.
По числу зрителей в лайв-стриминге в день релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 обошёл такие проекты, как Dragon Ball: Sparking! Zero и Silent Hill 2, уступив лишь крупным релизам вроде Palworld и Black Myth: Wukong.
Сталкер 2 заняла место в топ-10 самых популярных проектов на Steam, а её релиз стал знаковым событием в игровом сообществе. Теперь игроки с нетерпением ожидают:
- Новостей о патчах и улучшениях, чтобы игровой опыт стал ещё лучше.
- Релиза на PlayStation 5, что сделает игру доступной для ещё более широкой аудитории.
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Патч для STALKER 2: Heart of Chornobyl с исправлениями выйдет уже на этой неделе игры обновление
Студия GSC Game World анонсировала первый пострелизный патч для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, который выйдет на следующей неделе для ПК C и Xbox
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