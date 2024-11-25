Патч для STALKER 2: Heart of Chornobyl с исправлениями выйдет уже на этой неделе

Студия GSC Game World анонсировала первый пострелизный патч для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, который выйдет на следующей неделе для ПК C и Xbox. Несмотря на теплый прием, игра столкнулась с рядом технических проблем, которые разработчики активно устраняют.

Обновление коснется всех аспектов игры. Будут исправлены баги, вызывающие вылеты, зависания и блокировки прохождения заданий. Улучшения коснутся поведения NPC, корректного отображения маркеров и уведомлений, а также стабильности визуальных эффектов. Исправят графические проблемы, связанные с анимацией персонажей, и переработают некоторые сюжетные элементы. Кроме того, будут скорректированы параметры стоимости модифицированного оружия и поведение NPC во время Выброса.

Разработчики также пообещали в будущих патчах решить проблемы с управлением на геймпадах и доработать систему A-Life 2.0, отвечающую за динамические события в Зоне. Это обновление станет первым шагом в улучшении пользовательского опыта и устранении проблем, отмеченных игроками и экспертами.

Украинская студия GSC Game World добилась впечатляющего успеха с игрой S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, которая за первые два дня после релиза, 20 ноября, разошлась тиражом в 1 миллион копий. Это достижение становится ещё значительнее, учитывая, что игра доступна в сервисе Game Pass, что существенно увеличивает общее число игроков, исследующих Зону.

Популярность на Twitch

В день выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 стал самой популярной игрой на Twitch:

На пике раздел игры собрал 416,4 тыс. зрителей, заняв пятое место среди всех игровых релизов 2024 года.

Трансляции игры за день сгенерировали около 2,65 миллиона часов просмотра.

Большинство зрителей следили за стримами на английском и русском языках (по 32,3% от общего числа). Украинские стримы составили 9,2% зрителей.

По числу зрителей в лайв-стриминге в день релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 обошёл такие проекты, как Dragon Ball: Sparking! Zero и Silent Hill 2, уступив лишь крупным релизам вроде Palworld и Black Myth: Wukong.

Сталкер 2 заняла место в топ-10 самых популярных проектов на Steam, а её релиз стал знаковым событием в игровом сообществе. Теперь игроки с нетерпением ожидают:

Новостей о патчах и улучшениях, чтобы игровой опыт стал ещё лучше.

Релиза на PlayStation 5, что сделает игру доступной для ещё более широкой аудитории.