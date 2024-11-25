Патч для STALKER 2: Heart of Chornobyl із виправленнями вийде вже цього тижня

Студія GSC Game World анонсувала перший пострілізний патч для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, який вийде наступного тижня для ПК C та Xbox. Незважаючи на теплий прийом, гра зіштовхнулася із низкою технічних проблем, які розробники активно усувають.

Оновлення торкнеться всіх аспектів гри. Будуть виправлені баги, що викликають вильоти, зависання та блокування проходження завдань. Покращення торкнуться поведінки NPC, коректного відображення маркерів та сповіщень, а також стабільності візуальних ефектів. Виправлять графічні проблеми, пов’язані з анімацією персонажів, та перероблять деякі сюжетні елементи. Крім того, буде скориговано параметри вартості модифікованої зброї та поведінку NPC під час Викиду.

Розробники також пообіцяли у майбутніх патчах вирішити проблеми з керуванням на геймпадах та доопрацювати систему A-Life 2.0, що відповідає за динамічні події у Зоні. Це оновлення стане першим кроком у покращенні користувацького досвіду та усуненні проблем, відзначених гравцями та експертами.

Українська студія GSC Game World досягла вражаючого успіху з грою S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, яка за перші два дні після релізу, 20 листопада, розійшлася тиражем 1 мільйон копій. Це досягнення стає ще значнішим, враховуючи, що гра доступна в сервісі Game Pass, що суттєво збільшує загальну кількість гравців, які досліджують Зону.

Популярність на Twitch

У день виходу S.T.A.L.K.E.R. 2 став найпопулярнішою грою на Twitch:

На піку розділ гри зібрав 416,4 тис. глядачів, посівши п’яте місце серед усіх ігрових релізів 2024 року.

Трансляції гри за день згенерували близько 2,65 мільйона годин перегляду.

Більшість глядачів стежили за стримами англійською та російською мовами (по 32,3% від загальної кількості). Українські стрими становили 9,2% глядачів.

За кількістю глядачів у лайв-стримінгу в день релізу S.T.A.L.K.E.R. 2 обійшов такі проекти, як Dragon Ball: Sparking! Zero і Silent Hill 2, поступившись лише великим релізам на кшталт Palworld і Black Myth: Wukong.

Сталкер 2 зайняла місце у топ-10 найпопулярніших проектів на Steam, а її реліз став знаковою подією в ігровій спільноті. Тепер гравці з нетерпінням чекають:

Новини про патчі та покращення, щоб ігровий досвід став ще кращим.

Реліза на PlayStation 5, що зробить гру доступною для ще більш широкої аудиторії.