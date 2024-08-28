OmniVision представила сенсор для камер смартфонов OV50M40 на 50 Мпикс28.08.24
Компания OmniVision анонсировала новый 50-мегапиксельный сенсор OV50M40, который можно использовать в качестве основного датчика, широкоугольного объектива, телеобъектива или селфи-камеры. Сенсор имеет оптический формат 1/2.88 дюйма и поддерживает 4-ячеечный биннинг, что позволяет улучшить качество изображения в условиях низкой освещенности. Среди других возможностей OV50M40 — поддержка HDR-видео, функция постоянного включения для обнаружения движения и ультранизкое энергопотребление.
Модуль поддерживает ступенчатый HDR и двойное аналоговое усиление (DAG) HDR с одной экспозицией, а также автофокусировку с фазовым автофокусом (PDAF) в режимах биннинга. OV50M40 обеспечивает оптическое приближение с кратностью 2x или 3x, что делает его универсальным решением для различных сценариев использования.
Сенсор способен снимать фото с полным разрешением 50 МП при 12 кадрах в секунду, а также 12.5 МП при 60 кадрах в секунду. Камера поддерживает запись 4K-видео со скоростью 60 кадров в секунду и 1080p с частотой 120 кадров в секунду. OV50M40 будет доступен для OEM-производителей в третьем квартале 2024 года, а массовое производство сенсора запланировано на четвертый квартал.
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OmniVision анонсировала новый 50-мегапиксельный сенсор OV50M40, который можно использовать в качестве основного датчика, широкоугольного объектива, телеобъектива или селфи-камеры
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