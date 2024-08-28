OmniVision представила сенсор для камер смартфонів OV50M40 на 50 Мпікс28.08.24
Компанія OmniVision анонсувала новий 50-мегапіксельний сенсор OV50M40, який можна використовувати як основний датчик, ширококутний об’єктив, телеоб’єктив або селфі-камера. Сенсор має оптичний формат 1/2.88 дюйма та підтримує 4-ячейковий бінгінг, що дозволяє покращити якість зображення в умовах низького освітлення. Серед інших можливостей OV50M40 – підтримка HDR-відео, функція постійного включення для виявлення руху та ультранизьке енергоспоживання.
Модуль підтримує ступінчастий HDR та подвійне аналогове посилення (DAG) HDR з однією експозицією, а також автофокусування з фазовим автофокусом (PDAF) у режимах бінінгу. OV50M40 забезпечує оптичне наближення із кратністю 2x або 3x, що робить його універсальним рішенням для різних сценаріїв використання.
Сенсор здатний знімати фото з повною роздільною здатністю 50 МП при 12 кадрах на секунду, а також 12.5 МП при 60 кадрах на секунду. Камера підтримує запис 4K-відео зі швидкістю 60 кадрів за секунду та 1080p із частотою 120 кадрів за секунду. OV50M40 буде доступним для OEM-виробників у третьому кварталі 2024 року, а масове виробництво сенсора заплановано на четвертий квартал.
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