Обзор iPhone 15 Pro: все, что вам нужно знать

iPhone 15 Pro – флагманский смартфон Apple 2023 года, который оснащен рядом важных улучшений. В этой статье мы рассмотрим все, что вам нужно знать о iPhone 15 Pro, основываясь на информации из достоверных источников. А еще расскажем, почему на Айфон 15 Про цена полностью оправдана его функциональными возможностями.

Дизайн и дисплей

iPhone 15 Pro сохранил стилистику дизайна, но стал изящнее благодаря сверхтонким рамкам. Корпус выполнен из титана, что делает устройство более прочным и легким по сравнению с предыдущими моделями. Тонкие рамки и уменьшенный размер выреза для камеры создают более элегантный внешний вид. Доступны новые цвета.

Смартфон оснастили 6.1-дюймовым ProMotion OLED-дисплеем с разрешением 2532×1170 пикселей. Адаптивная частота обновления до 120 Гц обеспечивает невероятную плавность при взаимодействии с экраном. Яркость дисплея достигает 1000 нит в стандартных условиях и 1600 нит при воспроизведении HDR-контента, что делает экран идеально читаемым даже при ярком солнечном свете. Есть функция Always-On Display, которая отображает время, дату и уведомления на заблокированном экране.

Процессор

iPhone 15 Pro работает на новом чипе A17, который обещает космическую продуктивность и стал энергоэффективнее. С 8 ГБ оперативки гаджет справляется с любыми задачами, от игр до многозадачности. Чип A17 также включает улучшенный нейронный движок Neural Engine. Он ускоряет операции, которые базируются на АИ и машинном обучении.

Функции и возможности

iPhone 15 Pro оснащен тройной камерой, включающей:

основная камера: 48 МП с улучшенной светочувствительностью, автофокусировкой и усовершенствованной системой стабилизации картинки;

ультраширокая камера: 12 МП с возможностью макросъемки;

телеобъектив: 12 МП с 3-кратным оптическим зумом.

Камера поддерживает такие функции, как ночной режим, Deep Fusion, Smart HDR 4 и Apple ProRAW. Запись видео возможна в формате 4K до 60 кадров в секунду, с улучшенной стабилизацией и поддержкой ProRes.

Благодаря энергоэффективности чипа A17 Bionic, iPhone 15 Pro предлагает увеличенное время работы аккумулятора — до 20 часов воспроизведения видео. Устройство поддерживает быструю зарядку и технологию MagSafe для удобного беспроводного заряда.

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