Объявлены цены на смартфоны Samsung Galaxy S24 FE и планшеты Galaxy Tab S10 в Украине

Компания Samsung анонсировала новые мобильные устройства — смартфон Galaxy S24 FE и серию планшетов Galaxy Tab S10, с уже известными ценами и датами начала продаж в Украине.

Galaxy S24 FE

Смартфон доступен для предзаказа в Украине в варианте 8/256 ГБ по акционной цене 28 999 грн (цена за версию 8/128 ГБ). Акция действует с 26 сентября по 23 октября. После этого стандартная цена для этой версии составит 30 799 грн. Версия 8/128 ГБ поступит в продажу позже. При предзаказе через официальный магазин Samsung покупатели получат 2 года гарантии. Доступные цвета смартфона: желтый, голубой, графитовый и мятный.

S24 FE оснащен 6,7-дюймовым FHD+ Dynamic AMOLED 2X экраном с адаптивной частотой обновления от 60 до 120 Гц и пиковой яркостью 1900 нит. Рамки вокруг дисплея стали уже, как сравнить с предшественником, но «подбородок» все еще на месте, как и в прошлых моделях.

Установлен процессор Exynos 2400e, который имеет несколько пониженную максимальную частоту работы, чем оригинальный Exynos 2400, а за автономность отвечает аккумулятор емкостью 4700 мАч, максимально поддерживающий тот же адаптер питания на 25 Вт, что и предшественник, а также функция беспроводной5 Вт.

Камера имеет разрешение 50 МП (f/1.8) с оптической стабилизацией (OIS), дополнена 12 МП ультраширокоугольной (f/2.2) и 8 МП телефото камерой (f/2.4) с 3-кратным оптическим зумом и также с поддержкой OIS. Есть поддержка ИИ-алгоритмов ProVisual. Фронтальная камера оснащена 10 МП сенсором (f/2.4).

Galaxy Tab S10

Планшеты серии Galaxy Tab S10 доступны для предзаказа в одном сером цвете:

Galaxy Tab S10+ (12/256 ГБ) — 59 999 грн,

Galaxy Tab S10 Ultra (12/512 ГБ) — 74 999 грн,

Galaxy Tab S10 Ultra (16/1 ТБ) — 88 999 грн.

Для обоих планшетов также действует 2-летняя гарантия при заказе в официальном магазине Samsung. Все устройства поступят в продажу с 4 октября в официальном магазине и у партнёров.

Samsung Galaxy Tab S10+ оснащен 12,4-дюймовым Dynamic AMOLED 2X экраном с разрешением 2800 x 1752 пикселей, а Tab S10 Ultra получил 14,6-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2960 x 1848 пикселей. Дополнительно Galaxy Tab S10 Ultra имеет такое же антибликовое покрытие дисплея, как и Galaxy S24 Ultra.

Оба устройства работают на флагманском процессоре Dimensity 9300 от MediaTek, который превосходит Snapdragon 8 Gen 2, установленный в предыдущей линейке Tab S9. Galaxy Tab S10+ имеет аккумулятор емкостью 10090 мАч, а Tab S10 Ultra – 11200 мАч. Оба имеют поддержку зарядки до 45 Вт. Кроме того, Tab S10 Ultra поддерживает Wi-Fi 7, в то время как Tab S10+ ограничен Wi-Fi 6E. Планшеты получили защиту от воды и пыли IP68, а также корпус из армированного алюминия.