Оголошено ціни на смартфони Samsung Galaxy S24 FE та планшети Galaxy Tab S10 в Україні

Компанія Samsung анонсувала нові мобільні пристрої – смартфон Galaxy S24 FE та серію планшетів Galaxy Tab S10, з уже відомими цінами та датами початку продажів в Україні.

Galaxy S24 FE

Смартфон доступний для замовлення в Україні у варіанті 8/256 ГБ за акційною ціною 28 999 грн (ціна за версію 8/128 ГБ). Акція діє з 26 вересня до 23 жовтня. Після цього стандартна ціна для цієї версії становитиме 30 799 грн. Версія 8/128 ГБ надійде у продаж пізніше. При попередньому замовлення через офіційний магазин Samsung покупці отримають 2 роки гарантії. Доступні кольори смартфона: жовтий, блакитний, графітовий та м’ятний.

S24 FE оснащений 6,7-дюймовим FHD+ Dynamic AMOLED 2X екраном з адаптивною частотою оновлення від 60 до 120 Гц та піковою яскравістю 1900 ніт. Рамки навколо дисплея стали вже порівняти з попередником, але “підборіддя” все ще на місці, як і в минулих моделях.

Встановлено процесор Exynos 2400e, який має дещо знижену максимальну частоту роботи, ніж оригінальний Exynos 2400, а за автономність відповідає акумулятор ємністю 4700 мАг, що максимально підтримує той же адаптер живлення на 25 Вт, що і попередник, а також функція бездротової.

Камера має роздільну здатність 50 МП (f/1.8) з оптичною стабілізацією (OIS), доповнена 12 МП ультраширококутною (f/2.2) та 8 МП телефото камерою (f/2.4) з 3-кратним оптичним зумом і також за допомогою OIS. Є підтримка ІІ-алгоритмів ProVisual. Фронтальна камера має 10 МП сенсор (f/2.4).

Galaxy Tab S10

Планшети серії Galaxy Tab S10 доступні для замовлення в одному сірому кольорі:

Galaxy Tab S10+ (12/256 ГБ) – 59 999 грн,

Galaxy Tab S10 Ultra (12/512 ГБ) – 74 999 грн,

Galaxy Tab S10 Ultra (16/1 ТБ) – 88 999 грн.

Для обох планшетів діє 2-річна гарантія при замовленні в офіційному магазині Samsung. Усі пристрої надійдуть у продаж із 4 жовтня в офіційному магазині та у партнерів.

Samsung Galaxy Tab S10+ оснащений 12,4-дюймовим Dynamic AMOLED 2X екраном з роздільною здатністю 2800 x 1752 пікселів, а Tab S10 Ultra отримав 14,6-дюймовий дисплей Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю 2960 x 1848 пік. Додатково Galaxy Tab S10 Ultra має таке ж покриття антивідблиску дисплея, як і Galaxy S24 Ultra.

Обидва пристрої працюють на флагманському процесорі Dimensity 9300 від MediaTek, який перевершує Snapdragon 8 Gen 2, встановлений попередньою лінійкою Tab S9. Galaxy Tab S10+ має акумулятор ємністю 10090 мАг, а Tab S10 Ultra – 11200 мАг. Обидва мають підтримку заряджання до 45 Вт. Крім того, Tab S10 Ultra підтримує Wi-Fi 7, а Tab S10+ обмежений Wi-Fi 6E. Планшети отримали захист від води та пилу IP68, а також корпус з армованого алюмінію.