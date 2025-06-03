Облачный игровой сервис GeForce NOW теперь доступен на Steam Deck03.06.25
Nvidia расширила доступность своего облачного игрового сервиса GeForce NOW, выпустив отдельное приложение для портативной консоли Steam Deck. Теперь владельцы устройства от Valve могут загрузить клиент с официального сайта Nvidia и получить доступ к библиотеке из более чем 2200 игр. В сервисе доступны проекты из Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect, Battle.net и Xbox, а также коллекция PC Game Pass, включающая свыше 180 тайтлов. Использование GeForce NOW требует наличия подписки.
Пользователи уровня Ultimate смогут запускать игры в разрешении до 4K при 60 кадрах в секунду, а также использовать технологии DLSS 4, Nvidia Reflex, HDR10 и трассировку лучей. По словам компании, игры, запущенные через GeForce NOW на Steam Deck, потребляют заряд аккумулятора консоли до 50% медленнее по сравнению с нативным запуском.
Через три года с момента выхода Steam Deck опередила конкурентов в лице Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go и MSI Claw. По оценкам аналитической компании IDC, продажи консоли Valve составили от 3,7 до 4 миллионов единиц, что составляет более половины общего объема продаж портативных устройств на Windows и SteamOS (около 6 миллионов).
IDC не учитывает китайские консоли GPD, Ayaneo и OneXPlayer, однако их рыночная доля, скорее всего, незначительна.
Несмотря на популярность Steam Deck, консоль все чаще сталкивается с ограничениями производительности, особенно в новых играх на Unreal Engine 5. Однако Valve не спешит выпускать Steam Deck 2, объясняя это желанием дождаться существенного технологического прорыва, позволяющего увеличить производительность без снижения автономности.
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