Хмарний ігровий сервіс GeForce NOW тепер доступний на Steam Deck03.06.25
Nvidia розширила доступність свого хмарного ігрового сервісу GeForce NOW, випустивши окрему програму для портативної консолі Steam Deck. Тепер власники пристрою від Valve можуть завантажити клієнт із офіційного сайту Nvidia та отримати доступ до бібліотеки з більш ніж 2200 ігор. У сервісі доступні проекти зі Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect, Battle.net та Xbox, а також колекція PC Game Pass, що включає понад 180 тайтлів. Використання GeForce NOW вимагає передплати.
Користувачі рівня Ultimate зможуть запускати ігри в роздільній здатності до 4K при 60 кадрах в секунду, а також використовувати технології DLSS 4, Nvidia Reflex, HDR10 та трасування променів. За словами компанії, ігри, запущені через GeForce NOW на Steam Deck, споживають заряд акумулятора консолі до 50% повільніше, ніж нативний запуск.
Через три роки з моменту виходу Steam Deck випередила конкурентів від імені Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go та MSI Claw. За оцінками аналітичної компанії IDC, продажі консолі Valve склали від 3,7 до 4 мільйонів одиниць, що становить понад половину загального обсягу продажів портативних пристроїв на Windows та SteamOS (близько 6 мільйонів).
IDC не враховує китайські консолі GPD, Ayaneo та OneXPlayer, проте їхня ринкова частка, швидше за все, незначна.
Незважаючи на популярність Steam Deck, консоль все частіше стикається з обмеженнями продуктивності, особливо в нових іграх на Unreal Engine 5. Проте Valve не поспішає випускати Steam Deck 2, пояснюючи це бажанням дочекатися суттєвого технологічного прориву, що дозволяє збільшити продуктивність без зниження автономності.
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