NVMe SSD WD_Black SN850X выпустили в 8-терабайтной версии

Компания Western Digital решила дополнить линейку твердотельных накопителей WD_Black SN850X топовой 8-терабайтной моделью. Прежде эта серия была представлена устройствами формата M.2 2280 вместимостью 1, 2 и 4 ТБ. Все SSD используют интерфейс PCI Express 4.0 x4.

В основе 8-терабайтного WD_Black SN850X лежит контроллер собственной разработки Western Digital с внешним буфером DDR4 и 112-слойные микросхемы памяти 3D NAND TLC. Для новинки производитель заявляет скорости последовательного чтения до 7200 Мбайт/с и записи до 6600 Мбайт/с, а также максимальное быстродействие около 1,2 млн IOPS. Что касается ресурса, то показатель TBW у новинки составляет 4800 Тбайт.

В зарубежных магазинах NVMe-накопитель WD_Black SN850X вместимостью 8 Тбайт можно приобрести по рекомендованной цене $850 за «голый» вариант и $900 за версию с радиатором. Устройство сопровождается пятилетней гарантией производителя.