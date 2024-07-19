NVMe SSD WD_Black SN850X випустили у 8-терабайтній версії19.07.24
Компанія Western Digital вирішила доповнити лінійку твердотільних накопичувачів WD_Black SN850X топовою 8-терабайтною моделлю. Насамперед ця серія була представлена пристроями формату M.2 2280 місткістю 1, 2 та 4 ТБ. Усі SSD використовують інтерфейс PCI Express 4.0 x4.
В основі 8-терабайтного WD_Black SN850X лежить контролер власної розробки Western Digital із зовнішнім буфером DDR4 та 112-шарові мікросхеми пам’яті 3D NAND TLC. Для новинки виробник заявляє швидкості послідовного читання до 7200 Мбайт/с та запису до 6600 Мбайт/с, а також максимальну швидкодію близько 1,2 млн IOPS. Щодо ресурсу, то показник TBW у новинки становить 4800 Тбайт.
У закордонних магазинах NVMe-накопичувач WD_Black SN850X місткістю 8 Тбайт можна придбати за рекомендованою ціною $850 за голий варіант і $900 за версію з радіатором. Пристрій супроводжується п’ятирічною гарантією виробника.
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