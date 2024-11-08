Nvidia выпустит свои ARM-процессоры для ПК в сентябре 2025 года

Nvidia планирует выпустить свои ARM-процессоры для персональных компьютеров в сентябре 2025 года, что станет ее конкурентом для линейки Snapdragon X от Qualcomm. Компания работает над однокристальными системами с мощными CPU и GPU, предназначенными для потребительских ПК. Это позволит расширить рынок до четырех основных игроков – Intel, AMD, Qualcomm и Nvidia. Продукты на новой платформе могут появиться в продаже в конце 2025 года или в начале 2026 года.

Такое решение даст производителям, например Dell, Lenovo, Acer, еще один вариант для Windows-устройств, тем более что Nvidia имеет значительные финансовые ресурсы благодаря буму в сфере ИИ. Это может быть частью стратегии диверсификации бизнеса, чтобы сохранить объемы выручки, если спрос на ШИ-ускорители начнет спадать.

Конфликт между Arm Holdings и Qualcomm продолжает обостряться, и на кону стоят права на разработку ARM-совместимых процессоров. Arm направила Qualcomm уведомление о намерении аннулировать лицензию на использование их интеллектуальной собственности, и у компании Qualcomm есть 60 дней для разрешения ситуации. Если этот срок истечет без достижения соглашения, Qualcomm может лишиться права разрабатывать чипы на базе ARM-архитектуры, что окажет значительное влияние на её бизнес.

Основой конфликта стала покупка Qualcomm компании Nuvia, чьи технологии были интегрированы в последние процессоры Snapdragon, включая Snapdragon X для ноутбуков на Windows и Snapdragon 8 Elite для мобильных устройств. Arm утверждает, что приобретение Nuvia не дает Qualcomm автоматического права на использование лицензии Nuvia на архитектуру ARM, и настаивает на пересмотре условий лицензирования. Qualcomm же считает, что приобретение Nuvia дает им право унаследовать эту лицензию.

Представитель Qualcomm описывает действия Arm как «очередное нападение» и утверждает, что требования о расторжении контракта необоснованны. В Qualcomm уверены, что их права будут подтверждены в декабре, когда состоится судебное разбирательство по этому делу. Если компании не придут к соглашению, расторжение лицензионного соглашения может сильно ударить по Qualcomm, так как она ежегодно продает миллионы ARM-чипов для мобильных устройств и ноутбуков.