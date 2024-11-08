Nvidia випустить свої ARM-процесори для ПК у вересні 2025 року08.11.24
Nvidia планує випустити свої ARM-процесори для персональних комп’ютерів у вересні 2025 року, що стане конкурентом для лінійки Snapdragon X від Qualcomm. Компанія працює над однокристальними системами з потужними CPU та GPU, призначеними для споживчих ПК. Це дозволить розширити ринок до чотирьох основних гравців – Intel, AMD, Qualcomm та Nvidia. Продукти на новій платформі можуть з’явитися у продажу наприкінці 2025 року або на початку 2026 року.
Таке рішення дасть виробникам, наприклад Dell, Lenovo, Acer, ще один варіант для Windows-пристроїв, тим більше, що Nvidia має значні фінансові ресурси завдяки буму у сфері ІІ. Це може бути частиною стратегії диверсифікації бізнесу, щоб зберегти обсяги виручки, якщо попит на ШІ-прискорювачі почне спадати.
Конфлікт між Arm Holdings та Qualcomm продовжує загострюватись, і на кону стоять права на розробку ARM-сумісних процесорів. Arm направила Qualcomm повідомлення про намір анулювати ліцензію на використання їхньої інтелектуальної власності, і у компанії Qualcomm є 60 днів для вирішення ситуації. Якщо цей термін закінчиться без досягнення угоди, Qualcomm може втратити право розробляти чіпи на базі ARM-архітектури, що вплине на її бізнес.
Основою конфлікту стала покупка Qualcomm компанії Nuvia, чиї технології були інтегровані в останні процесори Snapdragon, включаючи Snapdragon X для ноутбуків Windows і Snapdragon 8 Elite для мобільних пристроїв. Arm стверджує, що придбання Nuvia не дає Qualcomm автоматичного права використання ліцензії Nuvia на архітектуру ARM, і наполягає на перегляді умов ліцензування. Qualcomm вважає, що придбання Nuvia дає їм право успадкувати цю ліцензію.
Представник Qualcomm описує дії Arm як «черговий напад» і стверджує, що вимоги щодо розірвання контракту необґрунтовані. У Qualcomm впевнені, що їхні права будуть підтверджені у грудні, коли відбудеться судовий розгляд у цій справі. Якщо компанії не дійдуть згоди, розірвання ліцензійної угоди може сильно вдарити по Qualcomm, оскільки вона щорічно продає мільйони ARM-чіпів для мобільних пристроїв та ноутбуків.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд мишки Logitech M196: мала та надовго
Мишка Logitech M196 призначена для роботи, доступна за ціною, зручна за розмірами, бездротова, і працює цілий рік від батарейки. Що ще потрібно?
Огляд мишки Logitech M196: мала та надовго
Магнітна настільна лампа Baseus: тяжіння світла
Огляд Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всього на світі
Огляд Ugreen X559: GaN-зарядка потужністю 65 Вт
Топ смартфонів з бездротовою зарядкою
Огляд Bluetooth-навушників Ugreen Choice H6 Pro: дивовижні
Огляд павер банку Baseus на 20 000 мАг з потужністю 22 Вт
Огляд навушників Sony WF-1000XM5: лаконічніше і краще?
Огляд бізнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левітація
Відеоспостереження від Ajax: огляд IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam та відеореєстратора NVR
Огляд монітора Acer Nitro XF240Y S3: краще за менше
Огляд мікрофонів Logitech G: моделі Yeti Orb та Yeti GX
Огляд смарт годинника Oppo Watch X: дорого і зі смаком
Nvidia випустить свої ARM-процесори для ПК у вересні 2025 рокуNvidia процесор
Nvidia планує випустити свої ARM-процесори для персональних комп’ютерів у вересні 2025 року, що стане конкурентом для лінійки Snapdragon X від Qualcomm
Смартфон Realme GT7 Pro з чіпом Snapdragon 8 Elite та екраном Samsung отримав батарею 6500 мАгRealme Андроід смартфон
Смартфон Realme GT7 Pro отримав 6,78-дюймовий дисплей Eco2 OLED Plus від Samsung з піковою яскравістю 6000 ниток та низьким енергоспоживанням