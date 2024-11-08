Nvidia випустить свої ARM-процесори для ПК у вересні 2025 року

Nvidia планує випустити свої ARM-процесори для персональних комп’ютерів у вересні 2025 року, що стане конкурентом для лінійки Snapdragon X від Qualcomm. Компанія працює над однокристальними системами з потужними CPU та GPU, призначеними для споживчих ПК. Це дозволить розширити ринок до чотирьох основних гравців – Intel, AMD, Qualcomm та Nvidia. Продукти на новій платформі можуть з’явитися у продажу наприкінці 2025 року або на початку 2026 року.

Таке рішення дасть виробникам, наприклад Dell, Lenovo, Acer, ще один варіант для Windows-пристроїв, тим більше, що Nvidia має значні фінансові ресурси завдяки буму у сфері ІІ. Це може бути частиною стратегії диверсифікації бізнесу, щоб зберегти обсяги виручки, якщо попит на ШІ-прискорювачі почне спадати.

Конфлікт між Arm Holdings та Qualcomm продовжує загострюватись, і на кону стоять права на розробку ARM-сумісних процесорів. Arm направила Qualcomm повідомлення про намір анулювати ліцензію на використання їхньої інтелектуальної власності, і у компанії Qualcomm є 60 днів для вирішення ситуації. Якщо цей термін закінчиться без досягнення угоди, Qualcomm може втратити право розробляти чіпи на базі ARM-архітектури, що вплине на її бізнес.

Основою конфлікту стала покупка Qualcomm компанії Nuvia, чиї технології були інтегровані в останні процесори Snapdragon, включаючи Snapdragon X для ноутбуків Windows і Snapdragon 8 Elite для мобільних пристроїв. Arm стверджує, що придбання Nuvia не дає Qualcomm автоматичного права використання ліцензії Nuvia на архітектуру ARM, і наполягає на перегляді умов ліцензування. Qualcomm вважає, що придбання Nuvia дає їм право успадкувати цю ліцензію.

Представник Qualcomm описує дії Arm як «черговий напад» і стверджує, що вимоги щодо розірвання контракту необґрунтовані. У Qualcomm впевнені, що їхні права будуть підтверджені у грудні, коли відбудеться судовий розгляд у цій справі. Якщо компанії не дійдуть згоди, розірвання ліцензійної угоди може сильно вдарити по Qualcomm, оскільки вона щорічно продає мільйони ARM-чіпів для мобільних пристроїв та ноутбуків.