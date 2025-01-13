Nvidia RTX 5090 Founders Edition — единственная видеокарта из 5000-серии подходящая для компактных ПК13.01.25
Nvidia представила компактную видеокарту RTX 5090 Founders Edition, которая стала единственной в своём классе, соответствующей фирменному стандарту SFF для малогабаритных ПК. Среди многочисленных анонсированных вариантов RTX 5090 эта модель выделяется оптимизированными размерами и эффективной конструкцией.
В обновлённый список графических адаптеров серии RTX 50, совместимых с форм-фактором SFF, вошли также модели RTX 5080 FE и RTX 5070 FE. При этом RTX 5070 Ti FE в перечне отсутствует. Интересно, что часть упомянутых адаптеров ещё не была официально анонсирована партнёрами NVIDIA, что делает опубликованный список источником информации о предстоящих новинках.
Большинство видеокарт SFF принадлежит к серии RTX 5070 с энергопотреблением 250–300 Вт. Они не требуют массивных систем охлаждения, поэтому проще адаптируются к компактному форм-фактору. Однако RTX 5090 Founders Edition остаётся единственным флагманским решением Blackwell в формате 2,5 слота.
Nvidia минимизировала размеры печатной платы RTX 5090 FE и оптимизировала систему охлаждения, что позволило создать эффективный воздушный поток. Глава компании Дженсен Хуанг назвал новинку «по сути большим вентилятором». Конструкция устройства действительно подчёркивает такой подход.
Стандарт SFF-Ready предъявляет строгие требования к размерам: толщина 2,5 слота, высота 151 мм и длина 304 мм. Благодаря компактным платам нового поколения Nvidia, производителям станет проще соответствовать этим параметрам.
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