Nvidia RTX 5090 Founders Edition – єдина відеокарта з 5000-серії придатна для компактних ПК

Nvidia представила компактну відеокарту RTX 5090 Founders Edition, яка стала єдиною у своєму класі, що відповідає фірмовому стандарту SFF для малогабаритних ПК. Серед численних анонсованих варіантів RTX 5090 ця модель вирізняється оптимізованими розмірами та ефективною конструкцією.

До оновленого списку графічних адаптерів серії RTX 50, сумісних з форм-фактором SFF, увійшли також моделі RTX 5080 FE та RTX 5070 FE. При цьому RTX 5070 Ti FE у списку відсутня. Цікаво, що частина згаданих адаптерів ще не була офіційно анонсована партнерами NVIDIA, що робить опублікований список джерелом інформації про майбутні новинки.

Більшість відеокарт SFF належить до серії RTX 5070 із енергоспоживанням 250–300 Вт. Вони не вимагають потужних систем охолодження, тому простіше адаптуються до компактного форм-фактору. Однак RTX 5090 Founders Edition залишається єдиним флагманським рішенням Blackwell у форматі 2,5 слоти.

Nvidia мінімізувала розміри друкованої плати RTX 5090 FE та оптимізувала систему охолодження, що дозволило створити ефективний повітряний потік. Глава компанії Дженсен Хуанг назвав новинку “по суті великим вентилятором”. Конструкція пристрою справді підкреслює такий підхід.

Стандарт SFF-Ready висуває суворі вимоги до розмірів: товщина 2,5 слота, висота 151 мм та довжина 304 мм. Завдяки компактним платам нового покоління Nvidia, виробникам стане простіше відповідати цим параметрам.