NVIDIA будет выпускать новые видеокарты каждый год. Роста дохода компании составил 262% за квартал

Доход NVIDIA за последний квартал вырос на 262%, превзойдя ожидания инвесторов и вызвав рост акций компании. Компания объявила о разделении акций 10 к 1 с 7 июня и увеличении квартальных дивидендов на 150%.

Доход за квартал составил $26 млрд, что превышает предыдущие оценки в $24,7 млрд, благодаря рекордным продажам чипов для искусственного интеллекта. Ожидается, что доход за текущий квартал составит около $28 млрд. Акции NVIDIA, которые с начала года выросли более чем на 90%, поднялись на 2% за день.

Google, Microsoft, Meta и Amazon отметили, что их расходы на это будут оставаться высокими в течение 2024 года.

Ранее NVIDIA создавала новую архитектуру примерно раз в два года — например, Ampere была представлена в 2020 году, Hopper — в 2022, а Blackwell — в 2024 году.