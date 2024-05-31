NVIDIA випускатиме нові відеокарти щороку. Зростання доходу компанії склало 262% за квартал31.05.24
Дохід NVIDIA за останній квартал зріс на 262%, перевершивши очікування інвесторів і спричинивши зростання акцій компанії. Компанія оголосила про поділ акцій 10 до 1 з 7 червня та збільшення квартальних дивідендів на 150%.
Дохід за квартал склав $26 млрд, що перевищує попередні оцінки $24,7 млрд, завдяки рекордним продажам чіпів для штучного інтелекту. Очікується, що дохід за поточний квартал становитиме близько $28 млрд. Акції NVIDIA, які з початку року зросли більш ніж на 90%, піднялися на 2% за день.
Google, Microsoft, Meta та Amazon зазначили, що їхні витрати на це залишатимуться високими протягом 2024 року.
Раніше NVIDIA створювала нову архітектуру приблизно раз на два роки – наприклад, Ampere була представлена у 2020 році, Hopper – у 2022, а Blackwell – у 2024 році.
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