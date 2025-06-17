Nuna 13 — автомобиль для World Solar Challenge, который может двигаться за счет ветра

Студенты из Технического университета Делфта создали новый «солнечный автомобиль» Nuna 13 для гонок в Австралии. Особенность машины в том, что она может использовать ветер, чтобы снижать расход электроэнергии.

Команда Brunel Solar Team готовится к соревнованию World Solar Challenge, которое пройдет в конце августа. В этом году правила стали жестче — допустимый объем аккумуляторов сократили в 3 раза. Чтобы компенсировать это ограничение, разработчики сделали Nuna 13 легче предыдущей модели и оснастили ее поворотным плавником, который работает как парус. Когда дует боковой ветер, плавник разворачивается и превращает ветер в попутный, помогая машине двигаться эффективнее и одновременно заряжаться от солнца.

Это особенно важно, потому что гонка пройдет в зимнее время, когда солнечного света мало, а аккумулятор стал очень маленьким. Несмотря на сложности, команда уверена в своих силах и нацелена на восьмой титул чемпионов мира. Nuna 13 — это гибрид электромобиля и парусника, созданный специально для непростых условий гонки.