Nuna 13 – автомобіль для World Solar Challenge, який може рухатися за рахунок вітру17.06.25
Студенти з Технічного університету Делфта створили новий сонячний автомобіль Nuna 13 для гонок в Австралії. Особливість машини в тому, що вона може використовувати вітер, щоб знижувати витрати електроенергії.
Команда Brunel Solar Team готується до змагання World Solar Challenge, яке відбудеться наприкінці серпня. Цього року правила стали жорсткішими — допустимий обсяг акумуляторів скоротили втричі. Щоб компенсувати це обмеження, розробники зробили Nuna 13 легше за попередню модель і оснастили її поворотним плавцем, який працює як вітрило. Коли дме бічний вітер, плавець розвертається і перетворює вітер на попутний, допомагаючи машині рухатися ефективніше і одночасно заряджатися від сонця.
Це особливо важливо, тому що гонка пройде в зимовий час, коли сонячного світла замало, а акумулятор став дуже маленьким. Незважаючи на складнощі, команда впевнена у своїх силах та націлена на восьмий титул чемпіонів світу. Nuna 13 – це гібрид електромобіля та вітрильника, створений спеціально для непростих умов гонки.
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