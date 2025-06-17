Nuna 13 – автомобіль для World Solar Challenge, який може рухатися за рахунок вітру

Студенти з Технічного університету Делфта створили новий сонячний автомобіль Nuna 13 для гонок в Австралії. Особливість машини в тому, що вона може використовувати вітер, щоб знижувати витрати електроенергії.

Команда Brunel Solar Team готується до змагання World Solar Challenge, яке відбудеться наприкінці серпня. Цього року правила стали жорсткішими — допустимий обсяг акумуляторів скоротили втричі. Щоб компенсувати це обмеження, розробники зробили Nuna 13 легше за попередню модель і оснастили її поворотним плавцем, який працює як вітрило. Коли дме бічний вітер, плавець розвертається і перетворює вітер на попутний, допомагаючи машині рухатися ефективніше і одночасно заряджатися від сонця.

Це особливо важливо, тому що гонка пройде в зимовий час, коли сонячного світла замало, а акумулятор став дуже маленьким. Незважаючи на складнощі, команда впевнена у своїх силах та націлена на восьмий титул чемпіонів світу. Nuna 13 – це гібрид електромобіля та вітрильника, створений спеціально для непростих умов гонки.