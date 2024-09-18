Новый Volkswagen Transporter будет выпускаться в электро и плагин-гибридной версии

Volkswagen готовится к выпуску следующего поколения своего культового фургона Transporter, который впервые будет доступен в полностью электрической и гибридной версиях. Помимо новых экологичных вариантов, компания продолжит предлагать и дизельные двигатели, что сохранит разнообразие выбора для разных потребностей пользователей. Одним из ключевых улучшений нового Transporter станет увеличение пространства и грузоподъемности, а также повышение максимальной массы прицепа, что делает его более универсальным и функциональным, чем предшественник.

Новый Volkswagen Transporter будет выпускаться как в грузовом формате, так и в пассажирской версии. Клиенты смогут выбирать между различными конфигурациями, включая опциональные версии с высокой крышей и удлиненной колесной базой. В стандартной комплектации с обычной колесной базой объем багажного отделения составит 5,8 м³, а версии с длинной базой и высокой крышей обеспечат до 9 м³ пространства. Максимальная полезная нагрузка фургона выросла до 1,33 тонны, а вес прицепа увеличился до 2,8 тонны.

Модельный ряд Фольксвагена Транспортёр будет включать семь вариантов силовых установок: три электрические, один гибридный и три дизельные. Электрические версии e-Transporter будут доступны с двигателями мощностью от 136 до 286 л.с. и батареей на 64 кВтч, хотя запас хода пока не был объявлен. Гибридная версия eHybrid предложит мощность 323 л.с., а дизельные двигатели будут варьироваться от 110 до 170 л.с., с различными трансмиссиями, включая восьмиступенчатую автоматическую коробку для самых мощных моделей.

Интерьер обновленного Transporter будет отличаться современными технологиями, включая цифровую панель приборов на 12 дюймов и центральный сенсорный экран на 13 дюймов. В стандартной комплектации будут предлагаться функции беспроводного подключения Apple CarPlay и Android Auto, а также множество розеток USB, 12 В и возможность добавления розеток 230 В. Среди других опций — светодиодные фары, системы помощи водителю и системы распознавания дорожных знаков.

Новый Volkswagen Transporter будет представлен в начале следующего года, что сделает его одной из самых ожидаемых моделей 2024 года в сегменте фургонов.