Новий Volkswagen Transporter буде випускатися в електро та плагін-гібридній версії

Volkswagen готується до випуску наступного покоління свого культового фургона Transporter, який вперше буде доступний у повністю електричній та гібридній версіях. Крім нових екологічних варіантів, компанія продовжить пропонувати і дизельні двигуни, що збереже різноманітність вибору різних потреб користувачів. Одним із ключових покращень нового Transporter стане збільшення простору та вантажопідйомності, а також підвищення максимальної маси причепа, що робить його більш універсальним та функціональним, ніж попередник.

Новий Volkswagen Transporter випускатиметься як у вантажному форматі, так і у пасажирській версії. Клієнти зможуть вибирати між різними конфігураціями, включаючи опціональні версії з високим дахом та подовженою колісною базою. У стандартній комплектації зі звичайною колісною базою об’єм багажного відділення складе 5,8 м³, а версії з довгою базою та високим дахом забезпечать до 9 м³ простору. Максимальне корисне навантаження фургона зросло до 1,33 тонни, а вага причепа збільшилася до 2,8 тонни.

Модельний ряд Volkswagen Транспортер буде включати сім варіантів силових установок: три електричні, один гібридний і три дизельні. Електричні версії e-Transporter будуть доступні з двигунами потужністю від 136 до 286 л. і батареєю на 64 кВтг, хоча запас ходу поки не було оголошено. Гібридна версія eHybrid запропонує потужність 323 к.с., а дизельні двигуни варіюватимуться від 110 до 170 к.с., з різними трансмісіями, включаючи восьмиступінчасту автоматичну коробку для найпотужніших моделей.

Інтер’єр оновленого Transporter відрізнятиметься сучасними технологіями, включаючи цифрову панель приладів на 12 дюймів та центральний сенсорний екран на 13 дюймів. У стандартній комплектації будуть пропонуватися функції бездротового підключення Apple CarPlay та Android Auto, а також безліч розеток USB, 12 В та можливість додавання розеток 230 В. Серед інших опцій – світлодіодні фари, системи допомоги водію та системи розпізнавання дорожніх знаків.

Новий Volkswagen Transporter буде представлений на початку наступного року, що зробить його однією з найочікуваніших моделей 2024 року в сегменті фургонів.