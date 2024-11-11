Новый рекорд — Bitcoin дороже $80 000

10 ноября 2024 года, стоимость Bitcoin впервые превысила отметку в 80 000 долларов, достигнув $80 948,66 перед небольшим снижением. Этот исторический рост связан с результатами выборов в США, на которых победу одержал Дональд Трамп. В своей кампании он неоднократно подчеркивал важность криптовалют и высказывался за их популяризацию на американском рынке.

Рост интереса Трампа к криптовалютам объясняется его личной финансовой заинтересованностью. В сентябре семейство Трампов запустило криптовалютный бизнес под названием World Liberty Financial, что, вероятно, будет способствовать продвижению криптовалютной индустрии в США под его президентством.

В апреле 2024 года в сети криптовалюты Биткоин произошло уменьшение награды за нахождение блока, именуемое — халвинг. Этот процесс повторяется каждые 210 000 блоков, примерно раз в четыре года, и регулирует выпуск криптовалюты. В результате четвёртого халвинга награда за нахождение блока в сети Bitcoin уменьшилась вдвое, с 6,25 до 3,125 BTC.

В прошлом подобные события сопровождались ростом курса Bitcoin, который достигал новых исторических максимумов. На этот раз курс достиг нового рекорда ещё до снижения награды, и в настоящее время составляет около $64 000, хотя исторический максимум в $73,8 тысячи был зафиксирован в середине прошлого месяца.

Другие криптовалюты также показывают рост курсов в последние месяцы, но Ethereum, особенно ценен для геймеров и ПК-энтузиастов, не смог выделиться среди них. Этот альтернативный криптовалютный актив стал основной причиной «криптовалютного бума» несколько лет назад, когда его майнеры буквально разграбили магазины, приобретая почти все доступные модели видеокарт и поднимая их цены в рознице в два-три раза. В настоящее время майнинг на видеокартах стал менее выгодным, чем ранее.