Новий рекорд – Bitcoin дорожчий за $80 000

10 листопада 2024 року вартість Bitcoin вперше перевищила позначку в 80 000 доларів, досягнувши $80 948,66 перед невеликим зниженням. висловлювався за їхню популяризацію на американському ринку.

Зростання інтересу Трампа до криптовалют пояснюється його особистою фінансовою зацікавленістю.

У квітні 2024 року в мережі криптовалюти Біткоїн відбулося зменшення нагороди за знаходження блоку, іменоване — халвінг. Цей процес повторюється кожні 210 000 блоків, приблизно раз на чотири роки, і регулює випуск криптовалюти. за знаходження блоку у мережі Bitcoin зменшилася вдвічі, з 6,25 до 3,125 BTC.

У минулому подібні події супроводжувалися зростанням курсу Bitcoin, який досягав нових історичних максимумів. тисячі було зафіксовано у середині минулого місяця.

Інші криптовалюти також показують зростання курсів в останні місяці, але Ethereum, особливо цінний для геймерів і ПК-ентузіастів, не зміг виділитися серед них. купуючи майже всі доступні моделі відеокарт і піднімаючи їх ціни в роздріб у два-три рази. Нині майнінг на відеокартах став менш вигідним, ніж раніше.