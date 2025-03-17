Новый Mercedes-Benz CLA проезжает 792 км без подзарядки и имеет ИИ от Microsoft и Google

Mercedes-Benz представила полностью электрический CLA, который станет флагманом нового семейства, включающего как электрические, так и гибридные модели.

На старте продаж доступны две версии: заднеприводная CLA 250+ с двигателем мощностью 200 кВт (272 л.с.), разгоняющаяся до 100 км/ч за 6,7 секунды, и полноприводная CLA 350 4MATIC с совокупной мощностью 260 кВт (353 л.с.), которая делает тот же спринт за 4,9 секунды. Максимальная скорость обеих моделей ограничена 210 км/ч. Электромобиль получил запас хода до 792 км на одном заряде, но эта цифра актуальна для версии с аккумулятором на 85,5 кВт·ч. Будет и вариант с меньшей батареей на 58 кВт·ч, но его запас хода пока неизвестен.

Модель построена на 800-вольтовой архитектуре и поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью до 320 кВт, что позволяет добавить 325 км пробега всего за 10 минут. В конструкции применена двухступенчатая коробка передач: первая передача используется для движения в городе, а при повышении скорости CLA автоматически переключается на вторую, что повышает эффективность на трассе.

Новая модель оснащена системой MB.DRIVE, включающей адаптивный круиз-контроль и ассистента смены полосы движения. Основной инновацией стал Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), который превращает CLA в «умный» автомобиль с постоянным подключением к облаку и возможностью обновления «по воздуху».

Интерфейс построен на обновленной системе MBUX с панелью Superscreen, работающей на мощных чипах от Unity. Виртуальный помощник, использующий искусственный интеллект Microsoft и Google, поддерживает ChatGPT и Google Gemini, что позволяет ему понимать естественную речь, вести диалог и даже реагировать на эмоции водителя. Система навигации основана на Google Maps и автоматически строит наиболее эффективные маршруты с учетом зарядных станций.

Базовая версия CLA 250+ стартует в продаже от €50 000, а полноприводная CLA 350 4MATIC обойдется примерно в €60 000.

На старте продаж доступны две версии:

CLA 250+ (задний привод, 200 кВт / 272 л.с.) — разгон до 100 км/ч за 6,7 секунды.

CLA 350 4MATIC (полный привод, 260 кВт / 353 л.с.) — разгон за 4,9 секунды.

Максимальная скорость обеих моделей — 210 км/ч, а запас хода достигает 792 км (с батареей 85,5 кВт·ч). Есть и вариант с аккумулятором 58 кВт·ч, но его пробег пока не раскрыт.

CLA построен на 800-вольтовой архитектуре, а зарядка мощностью до 320 кВт позволяет пополнить 325 км запаса хода всего за 10 минут.

Инновации и технологии

CLA получил двухступенчатую коробку передач, повышающую эффективность на трассе. Также он оснащен системой MB.DRIVE, включающей адаптивный круиз-контроль и ассистента смены полосы.

Главная особенность — Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) с ИИ от Microsoft и Google. Автомобиль постоянно подключен к облаку и получает обновления «по воздуху».

Новый MBUX Superscreen работает на чипах Unity, а виртуальный помощник с ChatGPT и Google Gemini понимает естественную речь, адаптируется к водителю и даже реагирует на эмоции.

Цена и старт продаж

CLA 250+ — от €50 000.

CLA 350 4MATIC — около €60 000.