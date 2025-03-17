Новий Mercedes-Benz CLA проїжджає 792 км без підзарядки і має ШІ від Microsoft та Google17.03.25
Mercedes-Benz представила повністю електричний CLA, який стане флагманом нової родини, що включає як електричні, так і гібридні моделі.
На старті продажів доступні дві версії: задньопривідна CLA 250+ з двигуном потужністю 200 кВт (272 к.с.), що розганяється до 100 км/год за 6,7 секунди, і повнопривідна CLA 350 4MATIC з сукупною потужністю 260 кВт. Максимальна швидкість обох моделей обмежена 210 км/год. Електромобіль отримав запас ходу до 792 км на одному заряді, але ця цифра є актуальною для версії з акумулятором на 85,5 кВт·год. Буде і варіант із меншою батареєю на 58 кВт·год, але його запас ходу поки що невідомий.
Модель побудована на 800-вольтовій архітектурі і підтримує швидке заряджання постійним струмом потужністю до 320 кВт, що дозволяє додати 325 км пробігу всього за 10 хвилин. У конструкції застосована двоступінчаста коробка: перша передача використовується для руху в місті, а при підвищенні швидкості CLA автоматично перемикається на другу, що підвищує ефективність на трасі.
Нова модель оснащена системою MB.DRIVE, що включає адаптивний круїз-контроль та асистента зміни смуги руху. Основною інновацією став Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), який перетворює CLA на «розумний» автомобіль з постійним підключенням до хмари та можливістю оновлення «по повітрю».
Інтерфейс побудований на оновленій системі MBUX із панеллю Superscreen, що працює на потужних чіпах від Unity. Віртуальний помічник, який використовує штучний інтелект Microsoft та Google, підтримує ChatGPT та Google Gemini, що дозволяє йому розуміти природне мовлення, вести діалог і навіть реагувати на емоції водія. Система навігації базується на Google Maps і автоматично будує найефективніші маршрути з урахуванням зарядних станцій.
Базова версія CLA 250+ стартує у продажу від €50 000, а повнопривідна CLA 350 4MATIC коштуватиме приблизно €60 000.
На старті продажів доступні дві версії:
- CLA 250+ (задній привід, 200 кВт/272 к.с.) — розгін до 100 км/год за 6,7 секунди.
- CLA 350 4MATIC (повний привід, 260 кВт / 353 к.с.) – розгін за 4,9 секунди.
Максимальна швидкість обох моделей – 210 км/год, а запас ходу досягає 792 км (з батареєю 85,5 кВт·год). Є й варіант із акумулятором 58 кВт·год, але його пробіг поки не розкритий.
CLA побудований на 800-вольтовій архітектурі, а зарядка потужністю до 320 кВт дозволяє поповнити 325 км запасу ходу лише за 10 хвилин.
Інновації та технології
CLA отримав двоступінчасту коробку передач, що підвищує ефективність на трасі. Також він оснащений системою MB.DRIVE, що включає адаптивний круїз-контроль та асистента зміни смуги.
Головна особливість – Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) з ІІ від Microsoft та Google. Автомобіль постійно підключений до хмари та отримує оновлення «по повітрю».
Новий MBUX Superscreen працює на чіпах Unity, а віртуальний помічник із ChatGPT та Google Gemini розуміє природне мовлення, адаптується до водія і навіть реагує на емоції.
Ціна та старт продажів
- CLA 250+ – від €50 000.
- CLA 350 4MATIC — близько €60 000.
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