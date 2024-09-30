Новый ИИ Avengers от Минобороны помогает идентифицировать технику россии

Искусственный интеллект существенно усилил возможности украинских сил обороны. По данным Минобороны, платформа ИИ Avengers автоматически выявляет свыше 12 тысяч вражеских целей еженедельно. Этот инструмент, разработанный Центром инноваций, анализирует видеоданные с дронов и камер, позволяя оперативно и точно идентифицировать технику противника в сложных условиях. Использование платформы снижает риск человеческих ошибок, вызванных усталостью операторов.

Интеграция платформы Avengers уже применяется в стриминговом модуле VEZHA боевой системы DELTA, что повышает эффективность работы. Украинские специалисты продолжают развивать платформу, обучая её на новых данных. Это позволяет улучшить точность распознавания техники противника, включая танки, скрытые в лесах, и БМП на грунтовых дорогах.

«Платформа Avengers, разработанная Центром инноваций Минобороны, уникальна в мире по объему видеоданных с вражеской техникой. Мы продолжаем развивать Avengers и другие ШИ-решения, чтобы обеспечить нашим военным преимущество. В дальнейшем планируем расширить облачные возможности платформы, а также интегрировать ИИ решения на беспилотники», — отметила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.