30.09.24

Обзор ноутбука ASUS Vivobook S 15 с процессором Qualcomm: перспективный?

views
25
comments 0
ASUS Vivobook S 15 S5507QA

Шасси ноутбуков ASUS Vivobook получилось настолько удачным что с ним можно встретить модели самого разного уровня. Неудивительно что Вивобук стал и платформой для обкатки процессоров от производителя мобильных чипов – компании Qualcomm