Новий ШІ Avengers від Міноборони допомагає ідентифікувати техніку росії

Штучний інтелект суттєво посилив можливості українських сил оборони. За даним Міноборони, платформа ШІ Avengers автоматично виявляє понад 12 тисяч ворожих цілей щотижня. Цей інструмент, розроблений Центром інновацій, аналізує відео з дронів і камер, дозволяючи оперативно і точно ідентифікувати техніку противника в складних умовах. Використання платформи знижує ризик людських помилок, спричинених втомою операторів.

Інтеграція платформи Avengers вже застосовується у стрімінговому модулі VEZHA бойової системи DELTA, що підвищує ефективність роботи. Українські спеціалісти продовжують розвивати платформу, навчаючи її на нових даних. Це дозволяє покращити точність розпізнавання техніки супротивника, включаючи танки, приховані в лісах, та БМП на ґрунтових дорогах.

«Платформа Avengers, розроблена Центром інновацій Міноборони, унікальна у світі за обсягом відео з ворожою технікою. Ми продовжуємо розвивати Avengers та інші ШІ-рішення, щоб забезпечити нашим військовим перевагу. Надалі плануємо розширити хмарні можливості платформи, а також інтегрувати рішення штучного інтелекту на безпілотники», – зазначила заступник міністра оборони України із цифровізації Катерина Чорногоренко.