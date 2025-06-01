Новый электрический Dodge Charger сделали седаном мощностью 670 л.с.01.06.25
Прошел уже больше года с момента дебюта нового Dodge Charger — в марте 2024 года компания представила мощное электрическое купе с отдачей 670 лошадиных сил. Тогда же была анонсирована более доступная версия R/T мощностью 496 л.с., но из-за нестабильности рынка её быстро сняли с продажи. Несмотря на сложный старт, Dodge продолжает расширять линейку — уже через несколько недель на рынок выйдет четырёхдверный Charger.
Седан Dodge Charger, как и купе, оснащён двумя электромоторами и батареей ёмкостью 100,5 кВт·ч. В версии Daytona Scat Pack суммарная мощность достигает 670 л.с., а крутящий момент — 627 фунт-футов (около 850 Н·м). Разгон до 96 км/ч занимает 3,3 секунды, что сопоставимо с прежним Charger Hellcat Redeye.
Автомобиль предлагает выбор режимов движения: Sport, Track, Drag, Custom и другие. Среди особенностей — Drift Mode, Donut Mode, функция PowerShot с кратковременным повышением мощности на 40 л.с. и фирменный звуковой эффект «Fratzonic», имитирующий выхлоп двигателя V8.
Его 400-вольтовая архитектура позволяет заряжать батарею мощностью до 183 кВт: от 20 до 80% на станции быстрой зарядки — менее чем за полчаса. Запас хода составляет 388 километров.
С 2026 модельного года для купе и седана будет доступен пакет Track Pack, включающий 16-дюймовые вентилируемые тормозные диски Brembo, шестипоршневые суппорты спереди и четырёхпоршневые сзади — самая мощная тормозная система в истории Dodge. Кроме того, в пакет входят покрышки Goodyear Eagle F1 Supercar 3 и 20-дюймовые колёса.
В салоне установлены 16-дюймовый цифровой кластер приборов и 12,3-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы Uconnect 5 с беспроводной поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Также доступны интеграция с Amazon Alexa и приложение Performance Pages для мониторинга параметров автомобиля.
Цены пока не объявлены. Для ориентира: купе Charger Daytona R/T стартует от $61 590, версия Scat Pack — от $70 190.
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Новый электрический Dodge Charger сделали седаном мощностью 670 л.с. автомобиль электротранспорт
Прошел уже больше года с момента дебюта нового Dodge Charger — в марте 2024 года компания представила мощное электрическое купе с отдачей 670 лошадиных сил
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