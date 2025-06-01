Новий електричний Dodge Charger зробили седаном потужністю 670 л.с.

Пройшов уже більше року з моменту дебюту нового Dodge Charger – у березні 2024 року компанія представила потужне електричне купе із віддачею 670 кінських сил. Тоді ж була анонсована доступніша версія R/T потужністю 496 к.с., але через нестабільність ринку її швидко зняли з продажу. Незважаючи на складний старт, Dodge продовжує розширювати лінійку – вже за кілька тижнів на ринок вийде чотиридверний Charger.

Седан Dodge Charger, як і купе, оснащений двома електромоторами та батареєю ємністю 100,5 кВт · год. У версії Daytona Scat Pack сумарна потужність досягає 670 к.с., а момент, що крутить, – 627 фунт-футів (близько 850 Н·м). Розгін до 96 км/год займає 3,3 секунди, що можна порівняти з колишнім Charger Hellcat Redeye.

Автомобіль пропонує вибір режимів руху: Sport, Track, Drag, Custom та інші. Серед особливостей Drift Mode, Donut Mode, функція PowerShot з короткочасним підвищенням потужності на 40 к.с. і фірмовий звуковий ефект “Fratzonic”, що імітує вихлоп двигуна V8.

Його 400-вольтова архітектура дозволяє заряджати батарею потужністю до 183 кВт: від 20 до 80% на станції швидкої зарядки – менш як за півгодини. Запас ходу становить 388 км.

З 2026 модельного року для купе і седана буде доступний пакет Track Pack, що включає 16-дюймові гальмівні диски Brembo, що вентилюються, шестипоршневі супорти спереду і чотирипоршневі ззаду – найпотужніша гальмівна система в історії Dodge. Крім того, в пакет входять покришки Goodyear Eagle F1 Supercar 3 та 20-дюймові колеса.

У салоні встановлені 16-дюймовий цифровий кластер приладів та 12,3-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи Uconnect 5 з бездротовою підтримкою Apple CarPlay та Android Auto. Також доступні інтеграція з Amazon Alexa та програма Performance Pages для моніторингу параметрів автомобіля.

Ціни поки що не оголошені. Для орієнтиру: купе Charger Daytona R/T стартує від $61590, версія Scat Pack – від $70190.