Новые ноутбуки HP EliteBook со свежими Intel Core Ultra выпускаются в трех версиях корпуса

HP на выставке CES 2025 представила три новые 14-дюймовые модели ноутбуков EliteBook, работающие на новейших процессорах Intel Core Ultra. В линейку вошли EliteBook Ultra G1i и две версии EliteBook X, одна из которых — трансформер с экраном, который поворачивается на 360 градусов.

Компания позиционирует эти устройства как «ПК с искусственным интеллектом». Это связано с тем, что процессоры Intel Core Ultra 5 и 7 оптимизированы для выполнения задач ИИ, предоставляя производительность до 48 TOPS. Все три модели являются Copilot+ PC и оснащены 16 или 32 ГБ оперативной памяти, а также накопителями объемом 256 или 512 ГБ.

HP EliteBook Ultra G1i предлагает премиальные характеристики. Его 14-дюймовый OLED-экран с разрешением 2880×1880 доступен как в сенсорной, так и в обычной версии. Устройство оснащено 9-мегапиксельной веб-камерой с функциями на основе ИИ, которые улучшают качество видеосвязи. Для звука предусмотрены студийные микрофоны и четыре динамика. Вес устройства без сенсорного экрана составляет менее 1,2 кг, а с сенсорным экраном — чуть больше. Также ноутбук получил тактильный тачпад, аналогичный решениям Apple, обеспечивающий равномерное и отзывчивое управление.

HP EliteBook X G1i и EliteBook X Flip G1i ориентированы на пользователей, предпочитающих традиционные ноутбуки или устройства 2-в-1. Flip оснащен сенсорным экраном с возможностью вращения на 360 градусов и поддерживает HP Rechargeable Active Pen, который продается отдельно за $99. Оба устройства имеют ЖК-дисплеи с разрешением 1920×1200, а также опцию 2560×1600. Веб-камеры в этих моделях менее мощные, с разрешением 5 Мпикс.