Нові ноутбуки HP EliteBook зі свіжими Intel Core Ultra випускаються у трьох версіях корпусу14.01.25
HP на виставці CES 2025 представила три нові 14-дюймові моделі ноутбуків EliteBook, які працюють на новітніх процесорах Intel Core Ultra. До лінійки увійшли EliteBook Ultra G1i та дві версії EliteBook X, одна з яких – трансформер з екраном, який повертається на 360 градусів.
Компанія позиціонує ці пристрої як “ПК зі штучним інтелектом”. Це пов’язано з тим, що процесори Intel Core Ultra 5 та 7 оптимізовані для виконання завдань ІІ, надаючи продуктивність до 48 TOPS. Всі три моделі є Copilot+ PC та оснащені 16 або 32 ГБ оперативної пам’яті, а також накопичувачами об’ємом 256 або 512 ГБ.
HP EliteBook Ultra G1i пропонує преміальні характеристики. Його 14-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю 2880×1880 доступний як у сенсорній, так і у звичайній версії. Пристрій оснащений 9-мегапіксельною веб-камерою з функціями на основі ІІ, які покращують якість відеозв’язку. Для звуку передбачені студійні мікрофони та чотири динаміки. Вага пристрою без сенсорного екрану становить менше 1,2 кг, а з сенсорним екраном трохи більше. Також ноутбук отримав тактильний тачпад, аналогічний рішенням Apple, що забезпечує рівномірне та чуйне управління.
HP EliteBook X G1i та EliteBook X Flip G1i орієнтовані на користувачів, які віддають перевагу традиційним ноутбукам або пристроям 2-в-1. Flip оснащений сенсорним екраном з можливістю обертання на 360 градусів та підтримує HP Rechargeable Active Pen, який продається окремо за $99. Обидва пристрої мають РК-дисплеї з роздільною здатністю 1920х1200, а також опцію 2560х1600. Веб-камери в цих моделях менш потужні, з роздільною здатністю 5 Мпікс.
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