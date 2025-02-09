Новые электромобили Aston Martin смогут вибрировать кузовом для имитации V1209.02.25
Британский автопроизводитель Aston Martin ищет оригинальный способ сделать будущие электромобили эмоциональными, сохраняя ощущения от бензиновых спорткаров. Вместо искусственного звука двигателя или имитации переключения передач компания планирует использовать вибрации кузова, чтобы передавать водителю аналогичные ощущения, которые дают модели с V12.
Что известно
- Первый электрокар Aston Martin появится до 2030 года
- В его основе будет технология Lucid, но с сохранением фирменного стиля бренда
- Гендиректор Адриан Холлмарк (Adrian Hallmark) раскритиковал искусственные звуки и псевдопереключения
- Компания разрабатывает активные кузовные структуры, которые создадут «физический отклик», похожий на вибрации V12
- Ведется работа над снижением веса электромобилей, но твердотельные батареи появятся не в первом поколении
Этот подход позволит Aston Martin сохранить спортивный характер своих автомобилей даже в эпоху электрификации.
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Новые электромобили Aston Martin смогут вибрировать кузовом для имитации V12 автомобиль электротранспорт
Британский автопроизводитель Aston Martin ищет оригинальный способ сделать будущие электромобили эмоциональными, сохраняя ощущения от бензиновых спорткаров
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