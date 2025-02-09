Нові електромобілі Aston Martin зможуть вібрувати кузовом для імітації V1209.02.25
Британський автовиробник Aston Martin шукає оригінальний спосіб зробити майбутні електромобілі емоційними, зберігаючи відчуття від бензинових спортивних автомобілів. Замість штучного звуку двигуна або імітації перемикання передач компанія планує використовувати вібрації кузова, щоб передавати водієві аналогічні відчуття, що дають моделі з V12.
Що відомо
- Перший електрокар Aston Martin з’явиться до 2030 року
- У його основі буде технологія Lucid, але із збереженням фірмового стилю бренду
- Гендиректор Адріан Холлмарк (Adrian Hallmark) розкритикував штучні звуки та псевдоперемикання
- Компанія розробляє активні кузовні структури, які створять «фізичний відгук», схожий на вібрації V12
- Ведеться робота над зниженням ваги електромобілів, але твердотільні батареї з’являться не в першому поколінні
Цей підхід дозволить Aston Martin зберегти спортивний характер своїх автомобілів навіть у епоху електрифікації.
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Нові електромобілі Aston Martin зможуть вібрувати кузовом для імітації V12 автомобіль електротранспорт
Британський автовиробник Aston Martin шукає оригінальний спосіб зробити майбутні електромобілі емоційними, зберігаючи відчуття від бензинових спортивних автомобілів.
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