Новые Apple MacBook Pro оснащены процессорами M4, M4 Pro и M4 Max

Apple представила три новые модели MacBook Pro с процессорами M4, M4 Pro и M4 Max в черном и сером цветах. Новые ноутбуки доступны с 14- и 16-дюймовыми дисплеями Liquid Retina XDR, яркость которых достигает 1000 нит для SDR и 1600 нит для HDR, а также есть вариант с нанотекстурой, уменьшающей блики.

14-дюймовая модель на M4 оснащена 10-ядерным процессором и 10-ядерным графическим процессором, минимальной конфигурацией оперативной памяти на 16 ГБ с возможностью увеличения до 32 ГБ и пропускной способностью памяти 120 ГБ/с, с ценой от $1599. Более производительные версии с M4 Pro и M4 Max получили до 16-ядерного процессора и 40-ядерного графического процессора.

Модель с M4 Pro доступна с 14- и 16-дюймовыми экранами и обеспечивает до двойного прироста производительности по сравнению с базовым M4. Версия с M4 Max, поддерживающая до 128 ГБ оперативной памяти и усовершенствованный Neural Engine, ориентирована на разработчиков и профессионалов, которым нужно работать с большими объемами данных, включая языковые модели.

Все модели поддерживают Thunderbolt 5 для высокоскоростной передачи данных и оснащены 12-мегапиксельной камерой Center Stage, которая обеспечивает отличное качество видеосвязи. Apple заявляет, что новые MacBook Pro способны работать до 24 часов на одном заряде, что является рекордом для линейки Mac. Предзаказ на новые MacBook Pro уже открыт, а их продажи начнутся 8 ноября 2024 года.