Нові Apple MacBook Pro оснащені процесорами M4, M4 Pro і M4 Max01.11.24
Apple представила три нові моделі MacBook Pro з процесорами M4, M4 Pro та M4 Max у чорному та сірому кольорах. Нові ноутбуки доступні з 14- та 16-дюймовими дисплеями Liquid Retina XDR, яскравість яких досягає 1000 ніт для SDR і 1600 ніт для HDR, а також є варіант з нанотекстурою, що зменшує відблиски.
14-дюймова модель на M4 оснащена 10-ядерним процесором та 10-ядерним графічним процесором, мінімальною конфігурацією оперативної пам’яті на 16 ГБ з можливістю збільшення до 32 ГБ та пропускною здатністю пам’яті 120 ГБ/с, з ціною від $1599. Більш продуктивні версії з M4 Pro та M4 Max отримали до 16-ядерного процесора та 40-ядерного графічного процесора.
Модель з M4 Pro доступна з 14- та 16-дюймовими екранами та забезпечує до подвійного приросту продуктивності в порівнянні з базовим M4. Версія з M4 Max, що підтримує до 128 ГБ оперативної пам’яті та вдосконалений Neural Engine, орієнтована на розробників та професіоналів, яким потрібно працювати з більшими обсягами даних, включаючи мовні моделі.
Всі моделі підтримують Thunderbolt 5 для високошвидкісної передачі даних та оснащені 12-мегапіксельною камерою Center Stage, яка забезпечує відмінну якість відеозв’язку. Apple заявляє, що нові MacBook Pro здатні працювати до 24 години на одному заряді, що є рекордом для лінійки Mac. Замовлення на нові MacBook Pro вже відкрито, а їх продажі розпочнуться 8 листопада 2024 року.
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