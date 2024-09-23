Новая разработка для ВСУ: гранатомет Mk-19 установили на платформу TerMIT

Украинские компании Frontline и Tencore успешно объединили гранатометную турель «Буря» с наземной платформой НРК TerMIT, создав современную боевую систему для ВСУ. Это новшество позволит безопасно использовать гранатомет Mk-19, управляя огнем дистанционно, и обеспечит защиту бойцов на поле боя.

Платформа TerMIT, способная пройти до 20 км на одном заряде, демонстрирует отличную маневренность в сложных условиях, поддерживая стабильную связь. Она оснащена гусеничным шасси и может перевозить до 300 кг груза. В комбинации с турелью «Буря», оснащенной системой автоматического наведения, система точно поражает цели на расстоянии до 1800 метров. Важной особенностью является возможность быстрого переноса огня между различными целями благодаря запоминающей функции.

«Буря» весит до 50 кг и поддерживает дистанционное управление с расстояния 50-100 метров через пульт или ноутбук. Оператор может указывать цели, используя карту или координаты, а встроенная система стабилизации позволяет вести огонь в движении с высокой точностью.