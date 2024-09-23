Нова технологія для ЗСУ: гранатомет Mk-19 встановили на платформу TerMIT

Українські компанії Frontline та Tencore успішно об’єднали гранатометну турель “Буря” із наземною платформою НРК TerMIT, створивши сучасну бойову систему для ЗСУ. Ця нововведення дозволить безпечно використовувати гранатомет Mk-19, керуючи вогнем дистанційно, та забезпечить захист бійців на полі бою.

Платформа TerMIT, здатна пройти до 20 км на одному заряді, демонструє відмінну маневреність у складних умовах, підтримуючи стабільний зв’язок. Вона оснащена гусеничним шасі та може перевозити до 300 кг вантажу. У комбінації із туреллю “Буря”, оснащеною системою автоматичного наведення, система точно вражає цілі на відстані до 1800 метрів. Важливою особливістю є можливість швидкого перенесення вогню між різними цілями завдяки функції, що запам’ятовує.

“Буря” важить до 50 кг і підтримує дистанційне керування з відстані 50-100 метрів через пульт чи ноутбук. Оператор може вказувати цілі, використовуючи карту або координати, а вбудована система стабілізації дозволяє вести вогонь у русі з високою точністю.