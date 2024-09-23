Нова технологія для ЗСУ: гранатомет Mk-19 встановили на платформу TerMIT23.09.24
Українські компанії Frontline та Tencore успішно об’єднали гранатометну турель “Буря” із наземною платформою НРК TerMIT, створивши сучасну бойову систему для ЗСУ. Ця нововведення дозволить безпечно використовувати гранатомет Mk-19, керуючи вогнем дистанційно, та забезпечить захист бійців на полі бою.
Платформа TerMIT, здатна пройти до 20 км на одному заряді, демонструє відмінну маневреність у складних умовах, підтримуючи стабільний зв’язок. Вона оснащена гусеничним шасі та може перевозити до 300 кг вантажу. У комбінації із туреллю “Буря”, оснащеною системою автоматичного наведення, система точно вражає цілі на відстані до 1800 метрів. Важливою особливістю є можливість швидкого перенесення вогню між різними цілями завдяки функції, що запам’ятовує.
“Буря” важить до 50 кг і підтримує дистанційне керування з відстані 50-100 метрів через пульт чи ноутбук. Оператор може вказувати цілі, використовуючи карту або координати, а вбудована система стабілізації дозволяє вести вогонь у русі з високою точністю.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд бізнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левітація
Нова платформа Intel знайшла своє місце в ноутбуці ASUS ExpertBook B9 B9403CV для корпоративного сегменту. Тут є буквально все, що потрібно для роботи, а вага при цьому не перевищує кілограма.
Огляд бізнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левітація
Відеоспостереження від Ajax: огляд IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam та відеореєстратора NVR
Огляд монітора Acer Nitro XF240Y S3: краще за менше
Огляд мікрофонів Logitech G: моделі Yeti Orb та Yeti GX
Огляд смарт годинника Oppo Watch X: дорого і зі смаком
Огляд лампи для стримерів Logitech G LITRA BEAM LX: головне світло
Вибираємо ігровий ноутбук 2024 року. В яких Core i9 та RTX 4090 кращі для навчання?
Огляд Acer Chromebook Plus 515 (CB515-2H-52YD): старший
Порівняння камер Samsung Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra. Ліга кращих?
Павербанки Baseus на 20 000 мА·год: знову на вістрі
Samsung Galaxy S24 Ultra за півроку після релізу: чому не пізно?
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народні ігри
Огляд кишені для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: швидкість та захист
Нова технологія для ЗСУ: гранатомет Mk-19 встановили на платформу TerMITвійна події в Україні розробка
Українські компанії Frontline та Tencore успішно об’єднали гранатометну турель “Буря” з наземною платформою НРК TerMIT, створивши сучасну бойову систему для ЗСУ
Ілон Маск анонсував випуск імпланту Neuralink Blindsight, що повертає зірІлон Маск медицина
Маск впевнений, що згодом Blindsight зможе не тільки відновити людський зір, а й перевершити його, надаючи можливість бачити в інфрачервоному, ультрафіолетовому та навіть радіодіапазоні.