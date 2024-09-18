Новая ИИ-модель OpenAI может решать многоэтапные задачи

Компания OpenAI представила новую модель o1, которая значительно превосходит предыдущие версии по скорости и эффективности решения сложных задач. Одной из главных особенностей этой модели является улучшенный алгоритм «мышления», который позволяет ей решать вопросы, требующие многоэтапного анализа, быстрее, чем это делает человек.

Модель OpenAI o1 особенно хорошо справляется с программированием и решением задач, требующих последовательного подхода. Вместе с ней была выпущена облегчённая версия — o1-mini, которая ориентирована на более широкий круг пользователей благодаря своей доступной стоимости. На данный момент o1-preview и o1-mini доступны подписчикам ChatGPT Plus и Team, а пользователи Enterprise и Edu смогут получить доступ на следующей неделе. В будущем планируется, что бесплатные пользователи ChatGPT также получат возможность опробовать o1-mini.

Особое внимание было уделено новому подходу к обучению модели. Главный исследователь OpenAI Джерри Творек объяснил, что o1 тренировали с помощью метода подкрепленного обучения, что позволило системе лучше обрабатывать сложные запросы поэтапно, моделируя процесс мышления человека. Этот новый подход проявился в способности o1 решать запутанные головоломки. Например, на презентации модель за 30 секунд решила задачу о возрасте принца и принцессы, продемонстрировав свою уникальную способность к аналитике.

Интерфейс o1 также был доработан для улучшения взаимодействия с пользователями. Теперь модель показывает этапы своего «размышления», используя фразы вроде «Мне интересно» или «Давайте посмотрим». Это создаёт иллюзию диалога, похожего на человеческое мышление, хотя, по словам разработчиков, это всего лишь визуальное отображение процесса работы модели, а не попытка имитировать человеческий разум.

Главный научный сотрудник OpenAI Боб Макгрю отметил, что o1 значительно превосходит GPT-4o в решении сложных математических задач. Например, на квалификационном экзамене Международной математической олимпиады модель правильно решила 83% задач, тогда как предыдущая версия — только 13%.

Хотя модель o1 обладает значительными улучшениями в рассуждениях и алгоритмах, она всё ещё уступает GPT-4o в фактических знаниях о мире и не может работать с веб-страницами или обрабатывать файлы и изображения. Тем не менее, OpenAI считает o1 важным шагом на пути к созданию более продвинутых и интеллектуальных систем, способных решать сложные задачи на уровне, приближенном к человеческому.