Нова ШІ-модель OpenAI може вирішувати багатоетапні завдання18.09.24
Компанія OpenAI представила нову модель o1, яка значно перевершує попередні версії щодо швидкості та ефективності вирішення складних завдань. Однією з головних особливостей цієї моделі є покращений алгоритм «мислення», який дозволяє їй вирішувати питання, що потребують багатоетапного аналізу, швидше, ніж це робить людина.
Модель OpenAI o1 особливо добре справляється з програмуванням та розв’язанням задач, що потребують послідовного підходу. Разом з нею було випущено полегшену версію — o1-mini, яка орієнтована на ширше коло користувачів завдяки своїй доступній вартості. На даний момент o1-preview та o1-mini доступні передплатникам ChatGPT Plus та Team, а користувачі Enterprise та Edu зможуть отримати доступ наступного тижня. У майбутньому планується, що безкоштовні користувачі ChatGPT також матимуть можливість випробувати o1-mini.
Особлива увага була приділена новому підходу до навчання моделі. Головний дослідник OpenAI Джеррі Творек пояснив, що o1 тренували за допомогою методу підкріпленого навчання, що дозволило системі краще опрацьовувати складні запити поетапно, моделюючи процес мислення людини. Цей новий підхід виявився у здатності o1 вирішувати заплутані головоломки. Наприклад, на презентації модель за 30 секунд вирішила завдання про вік принца та принцеси, продемонструвавши свою унікальну здатність до аналітики.
Інтерфейс o1 також був доопрацьований для покращення взаємодії з користувачами. Тепер модель показує етапи свого «роздуму», використовуючи фрази на кшталт «Мені цікаво» чи «Давайте подивимося». Це створює ілюзію діалогу, схожого на людське мислення, хоча, за словами розробників, це лише візуальне відображення процесу роботи моделі, а не спроба імітувати людський розум.
Головний науковий співробітник OpenAI Боб Макгрю зазначив, що o1 значно перевершує GPT-4o у вирішенні складних математичних завдань. Наприклад, на кваліфікаційному іспиті Міжнародної математичної олімпіади модель правильно вирішила 83% завдань, тоді як попередня версія лише 13%.
Хоча модель o1 має значні покращення в міркуваннях та алгоритмах, вона все ще поступається GPT-4o у фактичних знаннях про світ і не може працювати з веб-сторінками або обробляти файли та зображення. Проте OpenAI вважає o1 важливим кроком на шляху до створення більш просунутих та інтелектуальних систем, здатних вирішувати складні завдання на рівні, наближеному до людського.
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