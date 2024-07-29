Нова пошта відкрила ще одне відділення в Італії29.07.24
Новая почта открыла уже второе отделение в Италии, на этот раз в Риме. Напомним, что первое было открыто в Милане.
Рим стал вторым итальянским городом, где Новая почта открыла отделение. Также компания начала доставлять посылки в партнерские почтоматы и пункты выдачи, расположенные по всей стране. Срок доставки в Украину – от 7 дней.
Отделение в Риме находится по адресу Via Albalonga 9-11. Оно работает ежедневно, с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 9:00 до 18:00.
В отделении клиенты могут отправлять документы, посылки и грузы до 100 кг до и из Украины, внутри страны и между европейскими странами присутствия Новой почты.
Вскоре в Риме и пригороде заработает собственная курьерская доставка Новой почты. В то же время, благодаря сотрудничеству с местными логистическими компаниями клиенты смогут отправлять посылки в любой уголок страны.
С июня клиентам стала доступна новая услуга доставки в почтоматы и пункты выдачи посылок от партнерской сети GLS, работающих в любом уголке страны. В таких точках сервиса можно получить предварительно уплаченные посылки весом до 25 кг и не более 41 x 38 x 64 см. Срок хранения посылок — 72 часа. Если клиент не забирает заказ в течение трех дней, он переадресовывается в ближайшее отделение Новой почты. Выбрать ближайшую точку для доставки можно через удобные диджитал-инструменты: в мобильном приложении, на сайте или через бизнес-кабинет.
Сегодня сеть Новой почты в Италии состоит из двух отделений, 2000 почтоматов и 4500 пунктов выдачи посылок.
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Рим стал вторым итальянским городом, где Новая почта открыла отделение. Также компания начала доставлять посылки в партнерские почтоматы и пункты выдачи, расположенные по всей Италии.
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