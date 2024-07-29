Нова пошта відкрила ще одне відділення в Італії29.07.24
Нова пошта відкрила вже друге відділення в Італії, цього разу у Римі. Нагадаємо, що перше було перше було 10 відкрито в Мілані.
Рим став другим італійським містом, де Нова пошта відкрила відділення. Також компанія почала доставляти посилки до партнерських поштоматів та пунктів видачі, розташованих по всій країні. Термін доставки до України – від 7 днів.
Відділення в Римі знаходиться за адресою Via Albalonga 9-11. Воно працює щодня, з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 20:00, у суботу та неділю з 9:00 до 18:00.
У відділенні клієнти можуть надсилати документи, посилки та вантажі до 100 кг до та з України, всередині країни та між європейськими країнами присутності Нової пошти.
Незабаром у Римі та передмісті запрацює власна кур’єрська доставка Нової пошти. У той же час, завдяки співпраці з місцевими логістичними компаніями клієнти зможуть надсилати посилки до будь-якого куточку країни.
З червня клієнтам стала доступна нова послуга доставки до поштоматів та пунктів видачі посилок від партнерської мережі GLS, що працюють у будь-якому куточку країни. У таких точках сервісу можна отримати попередньо сплачені посилки вагою до 25 кг та не більше 41 x 38 x 64 см. Термін зберігання посилок – 72 години. Якщо клієнт не забирає замовлення протягом трьох днів, він переадресовується до найближчого відділення Нової пошти. Вибрати найближчу точку доставки можна через зручні діджитал-інструменти: в мобільному додатку, на сайті або через бізнес-кабінет.
Сьогодні мережа Нової пошти в Італії складається з двох відділень, 2000 поштоматів та 4500 пунктів видачі посилок.
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