НБУ установит ограничения на Р2Р-переводы из-за «распространения онлайн-мошенничества»

Заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Олейник сообщил, что в Украине введут ограничения на исходящие Р2Р-переводы. Пока озвучиваются цифры 30 операций в месяц и 100 000 грн.

Решение НБУ распространится непосредственно на исходящие переводы — принимать средства на карту можно неограниченно.

Это пытаются оправдать борьбой с онлайн-мошенничеством. Заявлено что это не помешает волонтерским сборам, поскольку будет касаться только исходящих платежей.

Более правдоподобными звучат причины в виде уклонения от уплаты налогов, выплаты зарплаты в конвертах, выводе средств за границу или торговли наркотиками и т.д., и еще более популярными стали после охоты на мискодинг в игорном бизнесе.

Вместе с тем также рассматривается законопроект о повышении НДС на 2-3 % и поенного сбора с 2,5 до 5 процентов. Это обосновывается нехваткой бюджета на содержание армии, который остается после коррупционных схем в украинском правительстве.